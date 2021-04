Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, heeft het over de zege van Anderlecht, het verdedigende voetbal van Antwerp en de prestatie van Yves Vanderhaeghe.

Anderlecht staat na de zege tegen Club Brugge dicht bij play-off 1, na een seizoen vol dieptepunten.Jacques Sys: 'En met een heel grillige prestatiecurve: Anderlecht won slechts 14 van de 33 matchen en speelde 13 keer gelijk. Daartegenover staan de 15 punten op 18 die ze tegen Club Brugge, KRC Genk en Antwerp pakten. Dat belooft voor play-off 1, al moet er zondag in Sint-Truiden wel nog een punt gepakt worden. Dat mag geen probleem zijn, want de Limburgers lijken uitgeblust.''Het huidige seizoen moet in ieder geval een leerproces geweest zijn voor Vincent Kompany. Al blijft het probleem van Anderlecht verweven met de ziel van de club: er zijn te veel momenten waarin de concentratie ontbreekt. En dan verlies je thuis van KV Kortrijk of speel je maar gelijk tegen Eupen en gooi je nog meer onnodig punten te grabbel. Dat heeft meer met mentaliteit dan met kwaliteit te maken. Opmerkelijk ook dat Anderlecht maar in 6 van de 33 wedstrijden meer dan twee doelpunten maakte.''Bitter moet het nu voor KV Oostende zijn dat zij allicht de kans op een ticket voor play-off 1 verspeelden met een thuisnederlaag tegen Waasland-Beveren. Maar Oostende blijft natuurlijk de revelatie van de competitie. Met een nieuwe ploeg, een nieuwe trainer en een nieuw concept. Het zal er nu op aankomen iedereen aan boord te houden.'Bij Antwerp is eigenaar Paul Gheysens het verdedigende voetbal beu.Sys: 'Daar zal Frank Vercauteren zich niets van aantrekken. Ook vanavond niet, op Mouscron. Was Vercauteren trouwens niet gehaald om de defensieve organisatie op punt te zetten? Je moet als club natuurlijk wel weten wat je wil. Als je Leko vervangt door Vercauteren, dan weet je toch dat er sprake is van een groteske stijlbreuk.''Dat het voetbal nu minder aantrekkelijk is, daar kan je niet naast kijken. De supporters zouden dat allicht niet gepikt hebben. Het klinkt vreemd, maar in die zin mag Antwerp nog gelukkig zijn dat het zonder publiek speelt. En het ongenoegen van de supporters niet hoorbaar is.'Ook Mouscron moet eigenlijk winnen.Sys: 'Dat is zo. Alleen is er daar onrust met spelers die niet betaald zijn. En je moet afwachten of ze hun licentie krijgen, al zijn ze het langzamerhand gewoon om met die onzekerheid te leven. Mouscron blijft in ieder geval een klinische club. Voetballers zijn tegenwoordig overal een beetje passanten, maar bij Mouscron vind je al helemaal weinig clubliefde.''Als ze niet winnen van Antwerp, betekent dit dat Cercle Brugge zeker is van het behoud. En dat is toch wel knap van Yves Vanderhaeghe die duidelijk veel mentale veerkracht in de ploeg heeft gekregen. Een beetje zoals hijzelf was als voetballer.''Het is opmerkelijk ook dat voetballers als Kanouté, Hotic en Musaba, die in het begin van het seizoen sterkhouders waren, nu op de bank zitten. Zo kwam er ook meer evenwicht in het elftal. Dat een Belgische trainer zo zijn stempel kan drukken, is mooi. Vanderhaeghe is een harde werker die nooit hoog van de toren blaast, maar het op zijn manier wel doet. Knap in een maatschappij en in een (sport)wereld waarin perceptie vaak belangrijker is dan inhoud.'