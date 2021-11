KRC Genk mag niet verliezen tegen Dinamo Zagreb om nog kans te maken op een verder parcours in de Europa League. Antwerp speelt met het mes op de keel. Alleen winst bij groepsleider Eintracht Frankfurt volstaat om uitzicht te behouden op Europese overwintering.

De Great Old haalde uit zijn eerste vier matchen in poule D slechts 1 punt. Frankfurt leidt met 10 op 12 voor het Griekse Olympiacos (6 punten) en het Turkse Fenerbahçe (5 punten). De Duitsers wonnen eind september dankzij een late penaltygoal met 0-1 in Deurne en zijn met een tweede zege tegen stamnummer 1 geplaatst voor de achtste finales. Antwerp moet dan weer winnen om nog kans te maken op overwintering in de Conference League (derde plaats) of, eventueel, de Europa League (tweede plaats).

AA Gent al zeker van Europese lente

KRC Genk speelt zijn voorlaatste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League donderdagavond (18u45) op het veld van het Kroatische Dinamo Zagreb. Met 4 op 12 staan de Limburgers derde in hun groep achter het Engelse West Ham United (10 punten) en Zagreb (6 punten). Rapid Wenen (3 punten) sluit de rij. Genk mag niet verliezen om nog kans te maken op een verder parcours in de Europa League. Anders wacht hoogstens het vangnet van de Conference League.

In die Conference League is AA Gent al zeker van een Europese lente. Met 10 op 12 voeren de Buffalo's groep B aan. Donderdagavond (21u) treden de troepen van Hein Vanhaezebrouck in Cyprus aan tegen Anorthosis Famagusta. Bij winst tegen de nummer vier uit de poule is Gent zeker van de eerste plaats en een ticket voor de achtste finales.

De Great Old haalde uit zijn eerste vier matchen in poule D slechts 1 punt. Frankfurt leidt met 10 op 12 voor het Griekse Olympiacos (6 punten) en het Turkse Fenerbahçe (5 punten). De Duitsers wonnen eind september dankzij een late penaltygoal met 0-1 in Deurne en zijn met een tweede zege tegen stamnummer 1 geplaatst voor de achtste finales. Antwerp moet dan weer winnen om nog kans te maken op overwintering in de Conference League (derde plaats) of, eventueel, de Europa League (tweede plaats). KRC Genk speelt zijn voorlaatste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League donderdagavond (18u45) op het veld van het Kroatische Dinamo Zagreb. Met 4 op 12 staan de Limburgers derde in hun groep achter het Engelse West Ham United (10 punten) en Zagreb (6 punten). Rapid Wenen (3 punten) sluit de rij. Genk mag niet verliezen om nog kans te maken op een verder parcours in de Europa League. Anders wacht hoogstens het vangnet van de Conference League. In die Conference League is AA Gent al zeker van een Europese lente. Met 10 op 12 voeren de Buffalo's groep B aan. Donderdagavond (21u) treden de troepen van Hein Vanhaezebrouck in Cyprus aan tegen Anorthosis Famagusta. Bij winst tegen de nummer vier uit de poule is Gent zeker van de eerste plaats en een ticket voor de achtste finales.