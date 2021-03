Racing Genk en Standard hebben vrijdag 2-2 gelijkgespeeld op de 31e speeldag in de Jupiler Pro League. Met het punt schieten de Limburgers en de Rouches weinig op in het klassement.

In het duel tussen de twee bekerfinalisten sprongen beide teams slordig om met een aardig aantal kansen in de eerste helft. Zo bracht Standard-doelman Bodart redding op een afstandsschot van Bongonda. In de herneming bediende Ito Onuachu, die het leer net naast het doel duwde. De Genkse aanvoerder Bryan Heynen moest vlak voor de pauze het veld geblesseerd verlaten.

Zeven minuten ver in de tweede helft bracht Joao Klauss Standard op voorsprong, de spits prikte binnen na een mooie borstcontrole. De assistent vlagde eerst nog voor buitenspel, maar op aangeven van de VAR werd het doelpunt toch goedgekeurd.

Net voor het uur hingen de bordjes weer in evenwicht. Bongonda speelde Junya Ito aan, de Japanner klopte Bodart met een overhoeks schot. Even later hield Siquet op de lijn Onuachu van de 2-1.

In de 72e minuut kwam er dan toch een tweede Genkse treffer. Opnieuw Ito trof raak, met een trap door de benen van Gavory. Aan de overzijde kopte de pas ingevallen Jackson Muleka op voorzet van Klauss knap de 2-2 tegen de netten. Amallah bezorgde Mbaye Leye bijna nog de zo gewenste driepunter, maar zijn schot stierf op de paal.

Met 50 punten blijft Racing Genk derde in de stand. KV Oostende en Anderlecht kunnen dit weekend naderen tot op één punt. Na 4 op 24 is Standard met 41 punten pas elfde. Op zondag 25 april staan Standard en Racing Genk in het Brusselse Koning Boudewijnstadion tegenover elkaar in de finale van de Beker van België.

