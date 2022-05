Racing Genk heeft dinsdag op de vierde speeldag in de Europe play-offs met 3-2 gewonnen van Charleroi. Het blijft zo kans maken op Europees voetbal, want AA Gent is nog altijd binnen schot.

Bij Genk blijft coach Bernd Storck volop roteren. Preciado, McKenzie, Lucumi, Juklerod, Oyen en Bongonda verdwenen allemaal uit de ploeg voor Sadick, Arteaga, Cuesta, Hro¨ovský, Munoz en Onuachu. Op het laatste nippertje viel doelman Vandevoordt uit. Tobe Leysen nam zijn plaats in. De Limburgers moesten winnen om mathematisch uitzicht te houden op Europees voetbal, maar het was Charleroi dat het meest dreigend begon. Marco Ilaimaharitra legde aan, Leysen stopte in twee tijden. Later in de eerste helft was het diezelfde Ilaimaharitra (35.) die de bezoekers op voorsprong bracht met een prachtig afstandsschot. Aan de overkant probeerde ook Hrosovsky het van ver, maar doelman Koffi stond paraat. Genk kwam pas na de pauze onder stoom. Eerst was er Paul Onuachu (55.) die de gelijkmaker handig in de kruising kopte. Niet veel later werkte Ken Nkuba Tshiend (59.) ongelukkig een voorzet van Ito met het hoofd in eigen doel: 2-1. Nog eens een dikke vijf minuten later dikte Carlos Cuesta (65.) de voorsprong aan tot 3-1 na goed doorkoppen van Thorstvedt op een voorzet van Ito. Charleroi gaf zich niet gewonnen, en een dik kwartier voor tijd leed Ito balverlies. Bayo legde terug op Daan Heymans (72.), die de 3-2 maar tegen de netten hoefde te tikken. Verder dan de aansluitingstreffer kwamen de Carolo's niet meer. Met nog twee wedstrijden te gaan, telt Genk nu vier punten minder dan leider AA Gent. Zondag ontvangen de Limburgers de Buffalo's.