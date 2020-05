De wegen van Thomas Didillon en KRC Genk zijn uit elkaar gegaan. Waarom die keuze? Drie vragen aan Geert Foutré, die KRC Genk volgt voor Sport/Voetbalmagazine.

KRC Genk deelde vanmiddag mee dat de optie op doelman Thomas Didillon niet genomen werd en dat men voluit kiest voor het duo Vukovic-Vandevoordt. Is dat verrassend?

Geert Foutré: 'Nee. Bij Genk ging men er al de eerste dag van uit dat de komst van Didillon een noodoplossing was voor een half seizoen. Maarten Vandevoordt lag net in de lappenmand en Danny Vukovic was pas ten vroegste rond dit moment speelklaar. In de aanloop naar play-off 1 had men dus maar één fitte doelman. En om dat doel te halen, hadden ze nood aan een betrouwbare en ervaren doelman. Één die het sportieve plan voor volgend seizoen niet zou hypothekeren, want dan zou weer voluit de kaart van Vukovic en Vandevoordt worden getrokken.

'Dat plan gaat nu ook door. Genk had wel de optie van anderhalf miljoen euro op Didillon kunnen lichten en hem dan deze zomer met winst kunnen doorverkopen op de buitenlandse markt. Maar dat was toch wel heel risicovol. Keepers zitten namelijk niet goed op de transfermarkt momenteel en Genk krijgt sowieso 25% van het bedrag waarvoor Anderlecht Didillon van de hand zal doen. Dat ze dan nog zelf op de markt zouden stappen voor misschien 3 miljoen euro, met dan 1,5 miljoen euro winst, dat is het risico niet waard.

'KRC Genk krijgt sowieso 25% op de doorverkoop van Didillon.'

'En bovendien riskeerde het dan met een goeie doelman op overschot te blijven zitten als die verkoop niet zou lukken. Noch de Fransman, noch de Australiër, of de jonge Belgische doelman zouden goed reageren op een positie als derde doelman. Vast stond ook dat Coucke, die afgelopen seizoen geen meerwaarde toonde, amper punten won en dus niet in de verdere keepersplannen van Genk paste, en dat men ook voor Jackers een andere oplossing zou zoeken, aangezien de 17-jarige Leysen, nog een keepersproduct uit eigen rangen, derde doelman wordt.'

Is Vukovic dan zo veel beter dan Didillon?

Foutré: 'Didillon heeft het uitstekend gedaan, straalde meteen rust en vertrouwen uit naar de rest van de ploeg, maar Genk is niet vergeten hoe belangrijk Vukovic was bij het behalen van de titel, en merkte ook hoe erg hij, niet alleen op het veld maar vooral in de kleedkamer en op training, afgelopen seizoen gemist werd. De Australiër kende een moeilijke aanpassing in zijn eerste jaar bij Genk, omdat hij niet het meevoetballende type was, en hij op oudere leeftijd nog die omschakeling moest maken. Dat is gelukt. In het kampioenenjaar was Vukovic een onderschatte kracht. Hij is geen spectaculaire doelman, maar wel één die wanneer het nodig was punten pakte en door zijn ervaring en zijn drive één van de leidersfiguren was die het relatief jonge elftal mee stuurde. Het zou van weinig respect getuigen om hem nu als dank voor die bewezen diensten af te serveren en te vervangen door een andere doelman.

'Met Vukovic werd voor vorig seizoen alle mogelijke scenario's doorgenomen, ook degene waarbij af en toe één van de twee jongere doelmannen (Coucke of Vandevoordt) een kans zou krijgen. Hij staat daar, gezien zijn leeftijd en zijn rol binnen de kern, meer voor open dan pakweg Didillon die het moeilijker zou accepteren als Genk voor een jongere keeper zou kiezen. Ook naar volgend seizoen wordt verwacht dat hij de jonge spelers aanstuurt en leiding geeft, en dat hij perfect zijn rol vervult, zij het tussen de palen of op de bank.'

'Danny Vukovic staat meer open voor een doorgroei van talenten dan Didillon.' © Belga Image

Blijft het vertrouwen in een grote toekomst voor Maarten Vandevoordt dan zo groot, of kreeg dat vorig seizoen een knak?

Foutré: 'Helemaal niet. Vandevoordt ging één keer opvallend in de fout, in de Champions League, maar herpakte zich daarna goed, wat naast zijn fysieke capaciteiten wijst op mentale sterkte. Als hij de komende jaren niet uitgroeit tot één van de beste doelmannen in België en zelfs daarbuiten, weet ik het niet meer. Hij is nog altijd maar achttien, en moet nog wat body kweken, dus kan hij er nog perfect mee leven als hij niet het hele volgende seizoen titularis zou zijn. Het plan is dat hij als absolute nummer één aan het seizoen 2021-2022 begint, en daar kan Danny Vukovic perfect mee leven.'

'Als Vandevoordt de komende jaren niet uitgroeit tot één van de beste doelmannen in België en zelfs daarbuiten, weet ik het niet meer.' © Belga Image

