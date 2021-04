Op de 33e en voorlaatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League heeft Racing Genk zekerheid verworven over play-off 1 met een ruime thuiszege in de Limburgse derby tegen een mak STVV: 4-0. Dankzij de overwinning telt Genk 56 punten en wipt het (voorlopig) over Antwerp naar de tweede plaats in de rangschikking.

STVV verzekerde zich na de inhaalmatch van afgelopen dinsdag op bezoek bij Waasland-Beveren (2-4) van de redding, waardoor er voor de Kanaries buiten de Limburgse eer niets meer op het spel stond.

Het eerste kansje van de partij was nog voor de uitploeg, met een vrije trap van Brüls die Vandevoordt niet kon verontrusten. Nadien groeven de Kanaries zich in en lieten ze Genk begaan. Dat resulteerde in enkele halve kansjes, maar groot doelgevaar bleef uit in de eerste 20 minuten.

De eerste grote kans ging wel meteen tegen de touwen: Muñoz lanceerde Ito na knullig balverlies van STVV. Onuachu schampte de voorzet van de Japanner, Bongonda was goed gevolgd en werkte de 1-0 beheerst af (22.). De bezoekers kregen geen tijd om te bekomen van die openingsgoal, of ze keken tegen een dubbele achterstand aan: Heynen (24.) ramde de bal heerlijk in het dak van het doel na samenspel met Ito, 2-0.

Over en uit voor de Kanaries, zeker wanneer Thorstvedt (35.) van aan de rand van de 16 een grabbelende Schmidt voor de derde keer het nakijken gaf met een lage schuiver, 3-0. Vlak voordien moest STVV-kapitein De Ridder de strijd geblesseerd staken na een duel met Onuachu. Vijf minuten voor rust kreeg Suzuki de kans om STVV vanop de stip terug in de wedstrijd te schieten, maar hij zag zijn poging in het midden van het doel gestuit door de benen van Vandevoordt.

Snel na rust zette Onuachu (54.) de eindstand al op het bord. Een voorzet van Muñoz belandde via de hak van Thorstvedt voor de voeten van de Nigeriaanse topschutter, die met de 4-0 zijn 27e doelpunt van het seizoen lukte. Een domper op de feestvreugde volgde iets voor het uur toen Ito uitviel met een liesblessure. STVV was niet meer bij machte om te reageren, terwijl Bongonda een kwartier voor tijd de 5-0 uiteen zag spatten op de lat.

STVV verzekerde zich na de inhaalmatch van afgelopen dinsdag op bezoek bij Waasland-Beveren (2-4) van de redding, waardoor er voor de Kanaries buiten de Limburgse eer niets meer op het spel stond.Het eerste kansje van de partij was nog voor de uitploeg, met een vrije trap van Brüls die Vandevoordt niet kon verontrusten. Nadien groeven de Kanaries zich in en lieten ze Genk begaan. Dat resulteerde in enkele halve kansjes, maar groot doelgevaar bleef uit in de eerste 20 minuten. De eerste grote kans ging wel meteen tegen de touwen: Muñoz lanceerde Ito na knullig balverlies van STVV. Onuachu schampte de voorzet van de Japanner, Bongonda was goed gevolgd en werkte de 1-0 beheerst af (22.). De bezoekers kregen geen tijd om te bekomen van die openingsgoal, of ze keken tegen een dubbele achterstand aan: Heynen (24.) ramde de bal heerlijk in het dak van het doel na samenspel met Ito, 2-0. Over en uit voor de Kanaries, zeker wanneer Thorstvedt (35.) van aan de rand van de 16 een grabbelende Schmidt voor de derde keer het nakijken gaf met een lage schuiver, 3-0. Vlak voordien moest STVV-kapitein De Ridder de strijd geblesseerd staken na een duel met Onuachu. Vijf minuten voor rust kreeg Suzuki de kans om STVV vanop de stip terug in de wedstrijd te schieten, maar hij zag zijn poging in het midden van het doel gestuit door de benen van Vandevoordt. Snel na rust zette Onuachu (54.) de eindstand al op het bord. Een voorzet van Muñoz belandde via de hak van Thorstvedt voor de voeten van de Nigeriaanse topschutter, die met de 4-0 zijn 27e doelpunt van het seizoen lukte. Een domper op de feestvreugde volgde iets voor het uur toen Ito uitviel met een liesblessure. STVV was niet meer bij machte om te reageren, terwijl Bongonda een kwartier voor tijd de 5-0 uiteen zag spatten op de lat.