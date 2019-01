Genk heeft transferhuiswerk al klaar

Een dag na de Braziliaanse linksback Neto Borges (22) van het Zweedse Hammarby haalde Genk bij STVV de 21-jarige rechtsachter Casper De Norre. Is het niet een beetje vreemd om veel geld (4 miljoen, werd gefluisterd) te betalen om een eigen jeugdproduct terug naar huis te halen?

Neen, zegt sportief directeur Dimitri de Condé die als jeugdtrainer De Norre nog gekend heeft op de Genkse jeugdacademie. 'Wij waren toen geen vragende partij voor een vertrek, we wilden hem graag houden, maar hij wou weg. De enige reden waarom hij vertrok, was omdat we hem op verschillende posities uitprobeerden. Hij had het daar moeilijk mee.'

Zo ruilde De Norre in 2013 Genk voor Standard, om via Geel en STVV, waar hij zich in anderhalf jaar opwierp tot een sterkhouder in eerste klasse, weer thuis te komen. 'Nu is hij blij met die polyvalentie die hij toen bij ons aangereikt kreeg, terwijl hij op dat moment het liefst centraal voetbalde.'

Genk haalt De Norre in de eerste plaats als back-up voor de Deense rechtsachter Joakim Maehle, die de afgelopen maanden erg veel speelminuten maakte en voor wie na zijn sterke seizoenstart komende zomer heel wat belangstelling wordt verwacht. Maar De Norre kan ook in een meer vooruitgeschoven positie op rechts aantreden en past dus in het rijtje van moderne backs die aanvallend zijn opgeleid. Ook op links kan hij goed uit de voeten.

Die polyvalentie, zijn goeie voeten en een down-to-earth-mentaliteit waren de troeven die Genk vorig seizoen al opmerkte, maar in de zomer was zijn komst nog geen prioriteit, omdat men op dat moment nog andere alternatieven op rechts wilde bekijken.

Maar de Bosniër Bojan Nastic kon de keren dat hij mocht spelen niet overtuigen, en de Roemeense jeugdinternational VladimirScreciu die afgelopen zomer gehaald werd, was sinds een enkelblessure in september onbeschikbaar.