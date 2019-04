Genk herstelt zich tegen Gent en loopt opnieuw vier punten uit

Racing Genk heeft zaterdagavond op de derde speeldag van de play-offs zijn tweede overwinning geboekt. De Limburgers hielden vier dagen na de nederlaag bij Antwerp (1-0) de drie punten thuis tegen AA Gent (2-1).

Gent begon vrank en vrij aan de partij op het veld van de leider. Sörloth omspeelde al na zes minuten Vukovic, maar de Australiër was net op tijd terug om de Noor van de openingstreffer te houden. Genk had het moeilijk en Dompé trapte na een onoplettendheid van Maehle tegen de paal. De Limburgers werden halverwege de eerste helft eindelijk wakker, en Malinovskyi dwong met een knappe vrijschop Kaminski tot een parade. Ook Dewaest en Trossard zetten de Gentse goalie nadien nog aan het werk. Het momentum lag nu aan Genkse zijde en na hands van Bronn in de zestien legde Visser, op aangeven van de VAR, de bal op de stip. Malinovskyi bleef kalm en trapte de Limburgers twee minuten voor rust op 1-0. De Oekraïner zat boordevol zelfvertrouwen en haalde in de toegevoegde tijd van de eerste helft nog eens uit op de rand van de zestien. Zijn schot week af - ook weer op pechvogel Bronn - en Kaminski was een tweede keer geklopt, 2-0.

Na rust behield Genk de controle. Trossard trapte op het uur op de paal, snelheidsduivel Ito vond Kaminski op zijn weg. Gent trok het spel in de slotfase steeds meer naar zich toe en werd daar drie minuten voor tijd voor beloond. Derijck schoof de aansluitingstreffer tegen de touwen. De Buffalo's hoopten in de slotfase nog op een strafschop na hands van Lucumi in de zestien, maar Visser hield de kaken stijf op elkaar. In een tumultueus slot kreeg Malinovskyi nog rood voor natrappen op Verstraete, maar het bleef 2-1. Gent start Play-off 1 met 0/9 en bengelt onderaan de stand op de zesde plaats. Genk staat aan kop met 6/9.