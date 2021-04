Racing Genk heeft maandagnamiddag op de 32e speeldag in de Jupiler Pro League met 2-3 gewonnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. De Limburgers zetten daarmee een belangrijke stap richting Play-off I.

In een winderig Leuven hadden de Genkenaars op paasmaandag niet veel tijd nodig om op voorsprong te klimmen. Théo Bongonda zette zich na zeven minuten goed door, waarna het leer bij Kristian Thorstvedt belandde. De 22-jarige Noor borstelde de bal met links in de verste hoek: 0-1 en dat was niet onverdiend te noemen.

De bezoekers vergaten nadien de voorsprong verder uit te diepen en OHL begon steeds beter in de wedstrijd te komen. Dat resulteerde een kwartier voor affluiten in de gelijkmaker. Bij een vrije trap van Xavier Mercier ging doelman Maarten Vandevoordt in de fout en plots was alles te herdoen aan Den Dreef. Genk toonde echter mentale veerkracht en nog geen tien minuten later was Bongonda er reeds met de 1-2. Er was nog maar pas afgetrapt toen topschutter Paul Onuachu met de 1-3 alle twijfels wegnam. De aansluitingstreffer van de Leuvens topschutter Thomas Henry diep in de toegevoegde tijd kwam te laat.

Met 53 punten komt Genk steviger op de derde plaats te staan en ligt Play-off I binnen handbereik. OHL is met 45 punten pas zesde en moet nog knokken voor een stek in POII.

