KRC Genk is niet tevreden over een aantal scheidsrechterlijke beslissingen 'in de voorbije wedstrijden' en ziet daarin 'een gebrek aan respect'. De spelers en trainer Bernd Storck zullen om die reden voor, tijdens en na de wedstrijd van komende zondag (13u30) tegen Standard voor geen enkele media-activiteit beschikbaar zijn. Dat hebben de Limburgers donderdag gemeld.

Genk voelt zich benadeeld om enkele scheidsrechterlijke beslissingen in de voorbije wedstrijden en onderneemt nu actie. Druppel lijkt de met 2-1 verloren competitiewedstrijd te zijn van gisteren/woensdag op het veld van OH Leuven. Racing verloor aan Den Dreef kapitein Bryan Heynen nog voor het kwartier met een rechtstreekse rode kaart na een stevige maar ook ietwat ongelukkige charge op doelpuntenmaker Kaba. Het parket van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft Heynen hiervoor een minnelijke schikking van twee wedstrijden effectieve schorsing (plus een met uitstel) voorgesteld.

'Spelers, trainer en andere vertegenwoordigers van KRC Genk zullen voor, tijdens en na de wedstrijd van komende zondag tegen Standard voor geen enkele media-activiteit beschikbaar zijn, uit onvrede over een aantal scheidsrechterlijke beslissingen in de voorbije wedstrijden en een gebrek aan respect voor onze spelers en onze club', schrijft Genk donderdag in een mededeling.

Genk staat in de Jupiler Pro League op de achtste plaats met 35 punten uit 25 wedstrijden.

