KRC Genk heeft vrijdagavond de vijfde speeldag van play-off 1 in de Jupiler Pro League ingezet met een 1-3 overwinning op bezoek bij Standard. De Limburgse competitieleider vergroot zijn voorsprong op Club Brugge tot 7 punten, en drukt de laatste titelhoop van de Rouches de kop in.

Red Flame Tessa Wullaert werd voor de uitverkochte topper op Sclessin uitgenodigd om de aftrap te geven, en dat inspireerde beide ploegen tot een genietbare openingsfase. Samatta kon de Genkse bezoekers na 10 minuten op voorsprong brengen, maar een alerte Vanheusden kwam in extremis tussen. Een enthousiast Standard antwoordde met een salvo aan kansen, maar doelman Vukovic werd niet zwaar op de proef gesteld. In het potige duel stapelden de overtredingen zich op, waardoor er maar weinig gevoetbald werd.

Met de rust in aantocht duwde Standard nog even het gaspedaal in. Vukovic bokste een pegel van Marin na een knappe Luikse aanval over zijn kooi. Het openingsdoelpunt viel evenwel aan de overkant. Uitblinker Brian Heynen (42.) zette de 0-1 ruststand op het scorebord.

Meteen na de koffie had Carcela een nummertje in gedachten, maar doelman Vukovic hield de voorsprong met een knappe reflex vast. Ook Genk trok vol ten aanval. Ito verkwanselde eerst nog een grote kans, maar een minuut later was het wel raak. Gouden Stier Ali Samatta (53.) duwde een vlijmscherpe pass van Malinovskyi door de benen van goalie Ochoa, goed voor zijn 22e treffer dit seizoen.

De Rouches waren na de dubbele opdoffer duidelijk van slag. Djenepo wrong van dichtbij een zeldzame Luikse kans de nek om. In het slotkwartier stelde Leandro Trossard (79.) de overwinning helemaal veilig. De aanvoerder van Genk zag zijn schicht eerst nog op de deklat stranden, maar tikte twee minuten later de 0-3 binnen. Na een fraai hakje van invaller Bokadi milderde Razvan Marin (81.) nog tot 1-3, maar verder kwam Standard niet meer. Toch was het niet allemaal rozengeur en maneschijn voor Genk, want Trossard viel na een stevig duel met Carcela nog geblesseerd uit.

KRC Genk vergroot zijn voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge, dat maandag (14u30) op bezoek gaat bij Antwerp. De Limburgers verzamelden 44 punten, dat zijn er 7 meer dan blauw-zwart. De eventuele titelaspiraties van Standard (33 ptn) krijgen dan weer een flinke knauw, al moeten de Rouches nog drie punten krijgen voor de gestaakte Clasico tegen Anderlecht.