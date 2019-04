Leider Racing Genk heeft zondagavond de topper van de vierde speeldag in Play-off I met 3-1 gewonnen van Club Brugge. Dankzij de zege lopen de Limburgers opnieuw vier punten uit op eerste achtervolger Club, met nog zes speeldagen op het programma.

Club Brugge startte al voor de vierde keer op rij in deze play-offs met dezelfde basiself, coach Ivan Leko had dan ook geen reden om wijzigingen aan te brengen in het team dat met twaalf op twaalf en tien gescoorde doelpunten naar de Luminus Arena was afgezakt. Philippe Clement kon eveneens op zijn sterkste elf rekenen, nadat de schorsing van Ruslan Malinovskyi vrijdag herleid was van zeven naar nul speeldagen.

Een mentale opsteker en het was dan ook de thuisploeg die het snedigst aan de wedstrijd begon en na dertien minuten de landskampioen voor de eerste keer dit seizoen in Play-off I op achterstand zette. Leandro Trossard profiteerde van zwak uitverdedigen van Stefano Denswil door met een schot in de benedenhoek Club-doelman Ethan Horvath te grazen nemen. De West-Vlaamse verdediging stond op flanellen benen en moest de flanken volledig aan de Limburgers laten, die dreigden via Samatta en opnieuw Trossard.

Horvath hield zijn ploeg recht. De bezoekers voetbalden geen enkele kans bij mekaar, maar hadden er ook geen nodig om iets voorbij het halfuur op gelijke hoogte te komen. Ruud Vormer werd in de zestien aangelopen door Jere Uronen en Bryan Heynen, Vanaken aarzelde niet van op de stip om de Bruggelingen tegen de gang van het spel in langszij te brengen. Met 1-1 mochten beide teams ook de rust in, nadat de 2-1 van Sébastien Dewaest in de toegevoegde tijd van de eerste helft terecht wegens buitenspel werd afgekeurd na een tussenkomst van de VAR.

In het begin van de tweede helft moest de videoref opnieuw tussenbeide komen, uiteindelijk gaf scheidsrechter Alexandre Boucaut strafschop na handspel van Brandon Mechele. De arm van de Brugse verdediger was niet langs het lichaam en dus een correcte beslissing volgens het nieuwe reglement - al blijft het discutabel omdat hij geen enkele intentie had om de bal te raken. Uitgerekend Malinovskyi bracht de thuisploeg opnieuw op voorsprong en toen uitblinker en topschutter Samatta tien minuten voor het einde de 3-1 binnenkopte, was het over en uit voor de bezoekers.