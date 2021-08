KRC Genk heeft op de vierde speeldag in 1A makkelijk gewonnen tegen OH Leuven met 4-0. Genk pakt zo een belangrijke zege na een moeizame start van het seizoen. OHL wacht nog steeds op zijn eerste zege.

Nauwelijks drie minuten. Zo lang duurde het vooraleer Racing Genk op voorsprong klom tegen OHL. Na een knappe aanval scoorde Bongonda vanaf de rand van de zestien. Genk was furieus aan de wedstrijd begonnen en na 12 minuten was daar de 2-0, maar die werd afgekeurd na een discutabele duwfout van Onuachu. Op het halfuur opnieuw een doelpunt voor Genk, maar opnieuw werd de goal afgekeurd. Dit keer stond Onuachu buitenspel, ruststand 1-0.

Doorbraak

Kleine domper voor Genk na rust, revelatie Mike Trésor bleef in de kleedkamer met een blessure. OHL kreeg enkele kleine kansjes maar het was uiteindelijk toch Paul Onuachu die in minuut 59 een foutje van Dewaest afstrafte: 2-0.

Na de 2-0 was het opnieuw OHL dat probeerde iets te forceren, maar de goal viel opnieuw aan de overkant. Na een geweldige aanval werkte Junya Ito (78.) perfect af. In de toegevoegde tijd scoorde invaller Thorstvedt (90+2.) nog de 4-0, OHL was enkele maatjes te klein.

Genk klimt door de zege over Kortrijk en Charleroi naar de vierde plaats. OHL blijft achter met 3 op 12.

