KRC Genk mag de wedstrijden tegen KV Mechelen (26 januari/thuis) en Oud-Heverlee Leuven (29 januari/op verplaatsing) op een ander moment afwerken. Dat is maandag overeengekomen op een buitengewone algemene vergadering van de Pro League, die moest inbinden nadat de Limburgers gelijk hadden gekregen van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Genk dreigt in januari negen internationals te verliezen.

KRC Genk - KV Mechelen wordt vooruitgeschoven naar 19 januari (20u45). Het speelmoment voor OHL - KRC Genk wordt op 10 januari bepaald.

Op 10 november bevestigde de Pro League op een raad van bestuur de kalender voor januari, ondanks protest van KRC Genk. De Limburgers dreigden door de Afrika Cup (9 januari - 6 februari) en de (door COVID-19 naar januari verplaatste) WK-kwalificaties voor de Zuid-Amerikaanse, Noord-Amerikaanse en Aziatische zone tot negen spelers te moeten missen. Genk kwam met een alternatieve kalender op de proppen, maar die werd door de kalendermanager en de Pro League geweigerd.

Daarop stapte Genk naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, en de Limburgers haalden afgelopen vrijdag hun gram. Het BAS is van oordeel dat de weigering niet proportioneel is met de 'mededingingsrechtelijke zorgvuldigheidsplicht'. De Pro League kreeg tot 31 december om een nieuwe kalender op te stellen die evenwichtig is en Genk geen concurrentieel nadeel biedt. Daarom werd maandag snel een buitengewone algemene vergadering afgekondigd.

Het incident was voor Peter Croonen, tot vandaag zowel voorzitter van KRC Genk als de Pro League, 'de spreidstand te veel'. Hij besloot maandag zijn mandaat (dat eind dit seizoen afliep) als Pro League-voorzitter ter beschikking te stellen.

