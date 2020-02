Donderdag verliet Sander Berge KRC Genk voor het tienvoud van zijn aankoopsom. Voorlopig wordt hij (nog) niet gemist.

Zijn eerste wedstrijd voor KRC Genk speelt Sander Berge op 21 januari 2017. Hij is dan net geen 19 jaar oud, en een paar weken eerder voor twee miljoen euro weggehaald bij het Noorse Valerengen, als opvolger voor de naar Leicester vertrokken Wilfred Ndidi. Uit bij KAS Eupen vervangt hij voor 2863 toeschouwers na de rust Bryan Heynen. Voor de rust zat er geen lijn in het spel van de Limburgers, na de pauze oogden ze een stuk beter georganiseerd. Daar had Berge een flink aandeel in. 'Genk had aanvankelijk moeite met de hoge pressing van de thuisploeg, maar met de inbreng van Berge en Schrijvers kantelde de partij', besloot dit blad na die wedstrijd. De vraag was niet of Sander Berge de top zal halen, maar waar en wanneer, werd al voorspeld toen de Noor in de zomer van 2018 droomde van Fiorentina of Sevilla, waarop zijn vader, een advocaat, hem corrigeerde en de club geruststelde met de opmerking: 'Sander, je hebt een contract getekend. Dat moet je respecteren.' Elke mercato was de vraag: gaat hij of blijft hij? Begin dit seizoen wees Berge zelf een bod van Sheffield United af. Hij verkoos de Champions League boven een overstap naar de promovendus in de Premier League. 'Sander kan bij ons nog een van de leiders op het veld worden', gaf Dimitri de Condé zijn Noorse middenvelder nog als extra uitdaging mee. Berge haalde na een paar ondermaatse wedstrijden continu een goed niveau, vaak was hij Genks beste man op het veld. Ook in zijn analyse toonde de speler zich ondanks zijn jonge leeftijd erg volwassen. ' We played a shitgame', zei hij na het debacle op Eupen, en zijn eindoordeel over de Champoins Leaguecampagne luidde: 'We hebben getoond dat we, op enkele goeie momenten na, niet het niveau van deze competitie haalden.' Donderdagavond tekende hij dan toch bij Sheffield United, verrassend zesde in de Premier League. Het afgelopen seizoen toonde Berge dat hij het niveau van de Jupiler Pro League ontstegen is. Alleen zijn statistieken moeten omhoog, benadrukt Eddy Snelders, voetbalanalist en ooit zelf Belgische top als centrale middenvelder. Dit seizoen zorgde Berge in 23 wedstrijden voor 4 goals en 0 assists. Uiteindelijk zijn 6 doelpunten in 113 matchen voor de Limburgers te weinig voor een middenvelder met zijn kwaliteiten. Gehaald voor amper twee miljoen is hij met 21,5 miljoen de duurste uitgaande transfer bij Genk (dat ook nog 20 procent op een eventuele doorverkoopsom bedong) ooit. Met andere woorden: in drie jaar zag hij zijn waarde in geld vertienvoudigd. Een mooi visitekaartje voor Genk, én een sterk signaal naar jonge buitenlandse talenten die nog aarzelen welke tussenstap ze kiezen op weg naar één van de topcompetities. Dat zowel Ally Samatta als Berge afgelopen zaterdag in de basis stonden bij hun nieuwe ploeg (Samatta scoorde) vervult de Limburgse club met trots. Alleen wil Genk niet alleen zijn bankrekening gespijsd zien, maar ook nog een rol van betekenis spelen in de eigen competitie. Dat het besloot om het vertrek van zijn beste speler niet op te vangen met een last minute aankoop, hield risico's in. Maar Genk besloot dat het volop kansen wil geven aan de spelers die het op die positie nog in huis heeft. Zaterdag speelde Carlos Cuesta die doorgaans als centraal verdediger acteert maar in wie trainer Hannes Wolf een goeie verdedigende middenvelder ziet op de zes . Naast hem stond Dries Wouters, die uit de eigen academie komt en door het vertrek van Berge meer speelkansen zal krijgen. Dat geldt ook voor Patrik Hrosovsky, die door de blessure van Mats Møller Daehli in een vooruitgeschoven positie acteerde en de enige goal maakte. De Slowaak is op zijn best op de zes of de acht, plekken waar hij bij Viktoria Pilsen dominanter was dan hij bij Genk kon tonen. Tegen Charleroi liep het goed op het middenveld bij de thuisploeg, waardoor een van de conclusies was dat KRC Genk Sander Berge op geen enkel moment had gemist.