Standard en vicekampioen KRC Genk hebben vrijdag het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League geopend met een 1-1 gelijkspel. Kostas Laifis (69.) bracht de Luikenaars op voorsprong. In de blessuretijd sleepte Theo Bongonda (90.+2) een punt uit de brand voor de Limburgers.

De supporters en de spelers eerden voor de aftrap de slachtoffers van de watersnood en de hulpdiensten. In de eerste helft creëerde KRC Genk heel wat kansen op Sclessin. Voor de Limburgse bekerwinnaar waren Onuachu en Ito dichtbij een doelpunt.

Bastien zorgde voor Luikse dreiging, maar Vandevoordt werd niet in verlegenheid gebracht door zijn schot. Na een hoekschop trapte de Genkse nieuwkomer Sadick van erg dichtbij over, gevolgd door een schicht van Bongonda die onschadelijk werd gemaakt door Bodart. Het financieel geplaagde Standard was opgelucht dat het met een 0-0 stand mocht gaan rusten.

Na de pauze bleef Genk dreigen, via Ito en Onuachu. Maar de netten trilden niet. Standard gaf meer tegengas dan in de eerste helft. Een kopbal van Klauss ging nipt voorlangs, even later knikte Laifis wel raak na een hoekschop: 1-0.

Aangemoedigd door zijn enthousiaste supporters leken de Rouches op weg om revanche te nemen voor de met 1-2 verloren bekerfinale van eind april, maar dat was buiten Bongonda gerekend. Na een mooi uitgesponnen aanval bracht Dessers de bal in het absolute slot voor doel, Bongonda trapte van dichtbij binnen.

