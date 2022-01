Racing Genk blijft timmeren aan de weg naar boven. Het verschalkte zondagavond in de afsluiter van de 22e speeldag van de Jupiler Pro League hekkensluiter Beerschot met 4-1.

De Limburgers duiken de top 8 in met 32 punten, terwijl de Antwerpenaren met 9 punten achterblijven en zo 10 punten achterstand behouden op de voorlaatste, Seraing.

Genk klom in de 20e minuut op voorsprong toen Patrik Hrosovsky een welgemeten voorzet van Junya Ito voorbij Beerschot-doelman Wouter Biebauw tegen de touwen kopte. Ito (32.) verdubbelde net voorbij het halfuur zelf de bonus op aangeven van Daniel Munoz met een subtiele deviatie.

In de eerste minuten van de tweede helft zag de Japanner zijn tweede treffer via een bezoekend been uiteenspatten op de lat. Het was wachten op een derde Genks doelpunt tot in het laatste kwartier wanneer Theo Bongonda (78.) een penalty omzette. Invaller Marius Noubissi (88.) redde de eer nog voor de Ratten en de debuterende Andras Nemeth (90.+2) verzorgde het slotakkoord.

Eerder op zondag smeerde Antwerp op de eigen Bosuil Charleroi een 3-0 nederlaag aan, nam Cercle Brugge am Kehrweg de maat van een door corona gehavend Eupen met 0-2 en zag een dominant Anderlecht Standard in de slotfase nog op 1-1 komen.

Seraing en competitieleider Union Sint-Gillis hervatten dinsdagavond de tweede helft van hun zaterdagwedstrijd, die bij een 0-2 stand gestaakt werd. De dichte mist zorgde ervoor dat voetballen onmogelijk was.

