Genk speelt 3-3 gelijk in Waregem, Club Brugge verliest in eigen huis van Moeskroen

Eerste achtervolger Club Brugge ging tegelijkertijd met 1-2 de boot in tegen Moeskroen. Genk begint zo aan Play-off 1 met een voorsprong van vier punten op de Bruggelingen. Club Brugge heeft bij een eventuele gelijke stand op het einde van de rit wel het voordeel. Het puntenaantal van Genk (63) werd immers naar boven afgerond.

Zulte Waregem kwam nog voor het kwartier op voorsprong tegen Genk. Harbaoui benutte een elfmeter na een overtreding van Dewaest op Bjordal in de zestien. Genk reageerde snel en kwam via treffers van Malinovskyi (19.) en Ito (38.) nog voor rust aan de leiding. Trossard zette de Limburgers op het uur op 1-3, maar ex-Genkeling Walsh maakte het twintig minuten voor tijd toch nog spannend met een kopbaldoelpunt. Drie minuten in blessuretijd maakte Harbaoui met zijn achttiende van het seizoen alsnog gelijk.

Club Brugge moest in eigen huis de duimen leggen tegen ploeg-in-vorm Moeskroen. De Henegouwers kwamen twee maal op voorsprong, via Amallah (33.) en Antonov (81.). Tussendoor had Schrijvers (72.) gelijkgemaakt voor de thuisploeg. Moeskroen blijft zo na Nieuwjaar ongeslagen met een indrukwekkende 23/27.

Standard maakte het tegen Waasland-Beveren erg spannend. De bezoekers kwamen dankzij een hattrick van Milosevic (15., 43. en 49.) op 0-3, maar na 55 minuten schoten de Rouches eindelijk wakker. Treffers van Bokadi (55.), Djenepo (56. en 59.) en invaller Sa (78.) zorgden er alsnog voor dat de drie punten op Sclessin bleven. Anderlecht pakte de volle buit bij Oostende (0-2). Late treffers van Bolasie (69.) en Santini (90.+4) beslechtten het lot van de Kustboys.

Anderlecht schuift nog op naar de vierde plaats. Antwerp maakt de omgekeerde beweging en zakt naar de zesde plaats na een 2-0 nederlaag bij Kortrijk. De Sart (84.) en Avenatti (90.+4) waren de doelpuntenmakers in het Guldensporenstadion.

Degradadant Lokeren nam afscheid van de Jupiler Pro League met een klinkende 3-1 thuiszege tegen Cercle Brugge. Goals van Benchaib (27.), Cevallos (35.) en Skulason (39.) telden de Bruggelingen nog voor rust helemaal uit. Gakpe (69.) kon na de pauze milderen.

In Charleroi-Eupen tot slot stond niets meer op het spel. De bezoekers wonnen met 1-2 dankzij goals van Castro-Montes (7.) en Msakni (52.). Osimhen (45.) scoorde tussendoor tegen voor Charleroi.