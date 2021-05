Racing Genk en Anderlecht hebben op de derde speeldag van de Champions' Play-offs in de Jupiler Pro League 1-1 gelijkgespeeld. Anouar Ait El Hadj (33.) en Paul Onuachu (67.) zorgden voor de doelpunten. Beide ploegen schieten met de puntendeling weinig op.

Genk blijft tweede in de tussenstand, op vier punten van leider Club Brugge dat donderdag naar Antwerp trekt. Anderlecht is derde en blijft drie punten achter Genk.

De partij in de Luminus Arena begon door de laattijdige aankomst van het VAR-busje met een kwartier vertraging. Dat leek vooral de thuisploeg te voelen in de openingsfase. Anderlecht eiste het balbezit op en was enkele keren gevaarlijk. Ashimeru en Nmecha botsten op Genk-doelman Vandevoordt. Voor de thuisploeg dreigde topschutter Onuachu, maar zijn schotje was te zwak. Anderlecht verdiende een doelpunt en dat kwam er even voorbij het halfuur. El Hadj draaide zich vrij in de zestien en liet Vandevoordt kansloos met een tegenvoets schotje, 0-1. Anderlecht speelde met vertrouwen en in het slot van de eerste helft miste Verschaeren nog een enorme kans op de 0-2. Genk had tussendoor gereageerd met een schot van Ito, maar Anderlecht-doelman Verbruggen stond paraat.

Club Brugge de winnaar

Na de pauze probeerde Genk de partij meer naar zich toe te trekken. De Limburgers bleven echter moeite hebben om kansen te creëren. De laatste pass bleef uit en dat frustreerde de thuisploeg. De bal moest eens goed vallen en dat gebeurde na 67 minuten. Ito vond met zijn voorzet Onuachu in de zestien en de topschutter kopte raak, zijn derde in drie duels in de play-offs en zijn 32e van het seizoen.

Het was knokken geblazen en in de slotfase gingen beide ploegen nog vol voor de zege. Een doelpunt viel er echter niet meer. Zowel Mykhaylichenko (paal) als Arteaga (lat) misten de kans om hun team de overwinning te bezorgen. De winnaar van de avond is Club Brugge. Blauw-zwart kan bij winst donderdag op de Bosuil komende zondag, opnieuw tegen Antwerp, kampioen worden.

Genk blijft tweede in de tussenstand, op vier punten van leider Club Brugge dat donderdag naar Antwerp trekt. Anderlecht is derde en blijft drie punten achter Genk.De partij in de Luminus Arena begon door de laattijdige aankomst van het VAR-busje met een kwartier vertraging. Dat leek vooral de thuisploeg te voelen in de openingsfase. Anderlecht eiste het balbezit op en was enkele keren gevaarlijk. Ashimeru en Nmecha botsten op Genk-doelman Vandevoordt. Voor de thuisploeg dreigde topschutter Onuachu, maar zijn schotje was te zwak. Anderlecht verdiende een doelpunt en dat kwam er even voorbij het halfuur. El Hadj draaide zich vrij in de zestien en liet Vandevoordt kansloos met een tegenvoets schotje, 0-1. Anderlecht speelde met vertrouwen en in het slot van de eerste helft miste Verschaeren nog een enorme kans op de 0-2. Genk had tussendoor gereageerd met een schot van Ito, maar Anderlecht-doelman Verbruggen stond paraat. Na de pauze probeerde Genk de partij meer naar zich toe te trekken. De Limburgers bleven echter moeite hebben om kansen te creëren. De laatste pass bleef uit en dat frustreerde de thuisploeg. De bal moest eens goed vallen en dat gebeurde na 67 minuten. Ito vond met zijn voorzet Onuachu in de zestien en de topschutter kopte raak, zijn derde in drie duels in de play-offs en zijn 32e van het seizoen.Het was knokken geblazen en in de slotfase gingen beide ploegen nog vol voor de zege. Een doelpunt viel er echter niet meer. Zowel Mykhaylichenko (paal) als Arteaga (lat) misten de kans om hun team de overwinning te bezorgen. De winnaar van de avond is Club Brugge. Blauw-zwart kan bij winst donderdag op de Bosuil komende zondag, opnieuw tegen Antwerp, kampioen worden.