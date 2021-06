Topschutter Paul Onuachu (KRC Genk) heeft maandagavond zijn favorietenrol waargemaakt en de Ebbenhouten Schoen in ontvangst genomen, de trofee voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in de Jupiler Pro League. De 27-jarige Nigeriaanse aanvaller troeft Clinton Mata (Club Brugge) en zijn ploegmaat Théo Bongonda af.

Paul Onuachu sloot het seizoen af met 35 treffers in 41 wedstrijden in alle competities samen. Dat leverde de goalgetter al de prijs voor Profvoetballer van het Jaar op. Tijdens het Gala van de Gouden Schoen eindigde hij op de derde plaats, na winnaar Lior Refaelov en Raphael Holzhauser. Met de Limburgers veroverde de Nigeriaan de Beker van België en greep hij maar nipt naast de landstitel. Vorig jaar ging Antwerp-aanvaller Dieumerci Mbokani met de trofee aan de haal.

De Nigeriaan haalde het voor Clinton Mata, die met Club Brugge zijn tweede landstitel op rij vierde, en zijn ploegmaat Théo Bongonda. Lukas Nmecha en Albert Sambi Lokonga van RSC Anderlecht maakten de top vijf vol. Zij waren de drijvende krachten achter de revival van de Brusselse club de afgelopen maanden.

Het traditionele gala ging net als vorig jaar niet door vanwege de coronamaatregelen. De trofee werd uitgereikt tijdens een sobere ceremonie in het Birmingham Palace van Anderlecht. (Belga)

