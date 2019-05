Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt elke maandag terug op het voorbije sportweekend. Deze week heeft hij het over Club Brugge dat de titelstrijd weer spannend maakt, de instorting van Standard en de Engelse suprematie in de Europa en de Champions League.

Club Brugge blaast met een 3-2-overwinning tegen leider Racing Genk de titelstrijd nieuw leven in. Maakt blauw-zwart volgens jou nog kans op het kampioenschap?

JACQUES SYS: 'Club heeft gisteren getoond dat het nog niet dood is - verre van, zelfs. Het speelde met zeer veel power en liet Genk niet in zijn spel komen. Dat is knap werk van Ivan Leko: weten dat hij niet doorgaat en die ploeg toch op scherp houden. Je ziet dat ze in topwedstrijden thuis boven zichzelf uitstijgen. De play-offs zijn stuk voor stuk topduels en Club Brugge pakt 19 op 24.

...