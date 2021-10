Enkele dagen na de 0-6 zege tegen de amateurs van Winkel Sport in de Beker, heeft vicekampioen en Bekerwinnaar Racing Genk ook in de competitie weer aangeknoopt met de zege. Op de dertiende speeldag in de Jupiler Pro League gingen de troepen van coach John van den Brom zondag met een vooroorlogse 2-6 winnen op bezoek bij Zulte Waregem.

Voor Genk is het de eerste competitiezege sinds 26 september, toen in eigen huis met 3-0 gewonnen werd van promovendus Seraing. Nadien volgde een reeks van vijf nederlagen op rij, achterenvolgens tegen Dinamo Zagreb, Eupen, Charleroi, West Ham en AA Gent. De stoel van Van den Brom was daardoor wat aan het wankelen gegaan, maar na twee zeges op rij kan de Nederlander weer wat ademhalen.

In de stand klimt Genk voorlopig naar een met Eupen en Anderlecht gedeelde zesde plaats, op zes punten van leider Club Brugge. Essevee staat met dertien punten op de veertiende plaats. Zondag staan er met Cercle-Antwerp, Anderlecht-OHL en AA Gent-Union nog drie duels op het programma. Union kan de leiding weer overnemen mits puntengewin in de Ghelamco Arena.

Voor Genk is het de eerste competitiezege sinds 26 september, toen in eigen huis met 3-0 gewonnen werd van promovendus Seraing. Nadien volgde een reeks van vijf nederlagen op rij, achterenvolgens tegen Dinamo Zagreb, Eupen, Charleroi, West Ham en AA Gent. De stoel van Van den Brom was daardoor wat aan het wankelen gegaan, maar na twee zeges op rij kan de Nederlander weer wat ademhalen.In de stand klimt Genk voorlopig naar een met Eupen en Anderlecht gedeelde zesde plaats, op zes punten van leider Club Brugge. Essevee staat met dertien punten op de veertiende plaats. Zondag staan er met Cercle-Antwerp, Anderlecht-OHL en AA Gent-Union nog drie duels op het programma. Union kan de leiding weer overnemen mits puntengewin in de Ghelamco Arena.