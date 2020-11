Racing Genk heeft zondag op de dertiende speeldag van de Jupiler Pro League de drie punten thuisgehouden tegen Excel Moeskroen. De Limburgers hadden het aanvankelijk niet makkelijk tegen de rode lantaarn, maar draaiden een 0-1 achterstand om in een 4-1 zege.

Bij beide ploegen debuteerde een nieuwe coach. Voor John van den Brom werd het een geslaagd debuut. Moeskroen-coach Jorge Simao zag zijn ploeg bemoedigend beginnen, maar na rust helemaal wegzakken.

De Henegouwers, uitgerust na meer dan een maand pauze omwille van een corona-uitbraak in de club, begonnen het best aan de partij. Xadas vlamde na zes minuten van dichtbij op de lat en Vukovic moest even later tussenkomen om een verre knal van Olinga uit zijn doel te redden. Theo Bongonda en Paul Onuachu dreigden voor de thuisploeg, maar even voorbij het halfuur kwamen de bezoekers toch verdiend op 0-1. Nuno Da Costa tikte een voorzet van Bakic voorbij een kansloze Vukovic. Genk vond maar moeilijk oplossingen voor het spel van Moeskroen, maar kwam in de toegevoegde tijd van de eerste helft toch langszij na een klasseflits van Jynia Ito. De Japanner slalomde door de as van het veld en schoof de bal keurig voorbij Koffi, 1-1.

Bongonda

Na rust veranderde het spelbeeld helemaal. John van den Brom had zijn Genkse manschappen duidelijk aangevuurd en de thuisploeg dreigde meteen via Bongonda en Uronen. Vooral Bongonda hervond zijn goede vorm en zette tien minuten na de pauze een individuele actie op. De buitenspeler zoefde voorbij Agouzoul en liet Koffi kansloos, 2-1. Het hek was van de dam en Onuachu scoorde op het uur al de 2-1 na een rommelige fase voor het doel van de Henegouwers.

De man van de match was echter Bongonda. Na een vloeiende combinatie van de thuisploeg zette hij tien minuten voor tijd de 4-1 op het bord. In het slot werd nog een goal van invaller Oyen afgekeurd. Het bleef 4-1.

Genk klimt in de stand naar een gedeelde tweede plaats, met 25 punten. De Limburgers volgen samen met Beerschot op slechts één punt van leider Club Brugge. Moeskroen blijft afgetekend laatste met slechts drie punten, maar ook nog drie inhaalduels te goed.

