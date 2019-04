Peter Croonen is pas twee jaar voorzitter van KRC Genk, maar staat steeds dichter bij een eerste grote triomf: de landstitel. In Sport/Voetbalmagazine spreekt hij over zijn aandeel daarin en blikt hij al vooruit naar volgend seizoen.

Peter Croonen over...

... zijn aandeel in het huidige sportieve succes:

'Ik ben belangrijk geweest om de ploeg samen te houden. We hebben de afgelopen twee jaar héél veel geld geweigerd, in de overtuiging dat we een goeie ploeg hadden.

'Ten tweede denk ik dat we een positieve manier gevonden hebben om met elkaar samen te werken in deze club. De neuzen staan allemaal in dezelfde richting. Resultaten helpen, maar belangrijk is ook om een heel positieve sfeer te creëren en duidelijke afspraken te maken over wie wat doet.

'Wij willen een club zijn die zo veel mogelijk met zelf opgeleid en buitenlands jong talent verzorgd voetbal nastreeft, met grinta en strijdlust. Dat laatste heeft te maken met het mijnwerkersverleden, het iets voor elkaar willen doen. Dit is geen club waar de eigenaar alles bepaalt. Hier moet heel veel komen uit het willen samenwerken.'

... de zaak-Pozuelo:

'In de affaire-Pozuelo zit zeker een les over hoe je zo'n opstapclausule in de toekomst nog beter kan schrijven. In feite had de makelaar op basis van onze overeenkomst, toen Toronto op de proppen kwam, de speler moeten zeggen: het is te laat, je hebt je akkoord gegeven. Bovendien kwam die ommekeer er toen wij geen vervanger meer konden halen.

'Ik ben blij dat we er in geslaagd zijn Alejandro te houden tot het einde van de reguliere competitie. Vooral omdat Sander Berge pas fit was vanaf de play-offs.

'Uiteindelijk hebben we onder impuls van Dimitri de Condé besloten dat de meerwaarde die Pozuelo ons kon bieden niet langer opwoog tegen de impact van die zaak op de groep. Het vertrouwen binnen het team was dermate groot dat we beslist hebben: laat hem maar gaan.

'Ik ben ook heel blij met de reactie van de groep na zijn vertrek. Dat heeft ons misschien zelfs tactisch sterker gemaakt. Bryan (Heynen, nvdr) en Sander (Berge, nvdr) vangen dat goed op, met Mali (Malinovski, nvdr) iets meer naar voor. En Leandro toont zich een beslissende kapitein op het veld. Ik vind dat Philippe Clement op dat probleem een heel goed antwoord gevonden heeft.'

... volgend seizoen:

'Er gaat heel veel interesse zijn, maar er staan niet veel koffers klaar. Er zijn een paar jongens met wie afspraken gemaakt zijn, bijvoorbeeld met Leandro Trossard. Wanneer de juiste club voor hem komt en het juiste bedrag geboden wordt, is dat bespreekbaar. Er zijn hier ook jongens die gezegd hebben: "Wij gaan door met Genk, en we gaan volgend seizoen vlammen."

'Ik denk dat wij volgend seizoen verrassend sterk gaan staan. Als we Champions League spelen, is onze ambitie om minstens derde te worden in die poule. We gaan ervoor zorgen dat we daarvoor de ploeg hebben.

'En wat Philippe betreft, heb ik er alle vertrouwen in dat hij hier volgend seizoen nog trainer is. Er zal zeker aan hem getrokken worden, en hij zal een keuze moeten maken. Hij weet goed dat wij heel graag met hem verder gaan, maar hij heeft het laatste woord. Op dit moment gaat echter alle aandacht naar de play-offs.'