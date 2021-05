Racing Genk heeft zaterdag op de vierde speeldag van de Champions play-off Anderlecht verslagen met 1-2. Anderlecht en Genk speelden woensdag nog tegen elkaar, toen werd het 1-1. Door de zege nadert Genk tot op twee punten van leider Club Brugge, dat zondag Antwerp ontvangt.

Zowel Genk als Anderlecht startten erg aanvallend aan de wedstrijd. Anderlecht probeerde met duidelijke lijnen naar voren te spelen, terwijl Genk vooral Paul Onuachu zocht in de lucht. Na 16 minuten was daar dan al het eerste doelpunt. Killian Sardella ging aan het klungelen en Junya Ito snoepte hem de bal af. Bart Verbruggen kon nog pareren, maar Onuachu kon makkelijk binnentikken. Het was al nummer 33 voor de Nigeriaan in de competitie. Op het halfuur was het aan de Genk-verdediging om aan het klungelen te gaan. Lukas Nmecha (31.) profiteerde en schoot de bal piekfijn in de rechterbovenhoek. 1-1 was de ruststand.

Na de rust drukte Genk Anderlecht weg, al leidde dat niet tot grote kansen. Vincent Kompany moest ingrijpen en gooide Francis Amuzu en Jacob Bruun Larsen samen in de strijd. Na een stevige botsing tussen Matt Miazga en Verbruggen ging het tempo omlaag, dat gaf Anderlecht de kans om even op adem te komen. Na dat intermezzo ging Anderlecht zelfs even meer overwicht creëren. Op een moment dat het spel volledig verwaterd was, klom Genk toch op voorsprong. Cyriel Dessers, een kwartier voor tijd ingekomen voor topschutter Onuachu, klopte in de 86e minuut Verbruggen met een mooie kopbal. Anderlecht probeerde in de toegevoegde tijd nog alles op alles te zetten, maar scoren lukte niet meer.

