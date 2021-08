Ook KV Kortrijk, na twee speeldagen de enige club met het maximum van zes punten, heeft het eerste puntenverlies geleden. Tegen Racing Genk verloor het op de valreep met 1-2.

Lang zag het ernaar uit dat Kortrijk ongeslagen zou blijven. Bij de rust stond de thuisploeg 1-0 voor, dankzij een doelpunt van Teddy Chevalier (18e). Paul Onuachu, de topscorer van vorig seizoen, bracht Genk in de 52e minuut langszij en pas in de tweede minuut van de blessuretijd sleepte Daniel Munoz nog een eerste driepunter van het seizoen uit de brand voor de Limburgers. Beide Genkse doelpunten vielen op een hoekschop van de bij de rust ingevallen Mike Trésor.

Met zes punten is Kortrijk nu tweede in de stand, op gelijke hoogte van Union Sint-Gilis, dat eerder zaterdag Beerschot met ruime 0-3 versloeg. Genk staat met vier punten op de negende plaats. Charleroi en Standard krijgen zondag de kans om over het leidersduo naar de eerste plaats te wippen. Charleroi moet daarvoor winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven, Standard op eigen terrein tegen Antwerp.

