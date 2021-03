KRC Genk heeft zich voor het eerst sinds 2018 weer geplaatst voor de finale van de Beker van België. De Limburgers, die het slot met tien moesten volmaken na rood voor Jhon Lucumi, versloegen zondag in de halve finale in het Lotto Park RSC Anderlecht met 1-2. In de finale wacht Standard.

De openingsfase verliep rommelig, en beide ploegen wilden vooral achteraan niets weggeven. Net over het kwartier brak de wedstrijd open. Paul Onuachu (17.) kon na een knappe opening een gemeten voorzet van Daniel Muñoz binnenwerken. Anderlecht moest reageren, maar Anouar Ait El Hadj lobde een uitgelezen kans net op het dak van het doel. Aan de overzijde pegelde Onuachu maar net over. Op slag van rusten was de thuisploeg opnieuw erg gevaarlijk. Ait El Hadj mikte een afgeweken voorzet hard naar de hoek, Genk-doelman Maarten Vandevoordt redde knap.

Spanning

Ook na de pauze lukte het Anderlecht maar niet om uitgespeelde kansen te creëren. Genk was evenmin gevaarlijk, maar kwam met het uur in zicht wel op 0-2 toen thuisverdediger Matt Miazga (59.) een center ongelukkig in eigen doel devieerde. RSCA gaf een verslagen indruk.

Matt Miazga na zijn owngoal. © Belga

Toch kwamen de Brusselaars terug in de partij, toen Lucumi rood kreeg omdat hij als laatste man de doorgebroken Lukas Nmecha neerhaalde. Adrien Trebel (73.), even voordien ingevallen, trapte de daaropvolgende vrije trap zonder pardon binnen. Het werd weer spannend.

Anderlecht voerde met een man meer de druk op en begon aan een slotoffensief. Dat bleef zonder succes. Genk hield vrij makkelijk stand en stelde de overwinning veilig.

Genk won de trofee in zijn geschiedenis viermaal, waarvan de laatste keer in 2013. In 2018 verloren de Limburgers de finale van Standard. In deze editie kan Racing tegen de Luikenaars dus wraak nemen.

Paars-wit schopte het voor het laatst in 2015 tot de finale, maar verloor toen van rivaal Club Brugge. De laatste eindzege voor de Brusselaars, die de beker negen keer wonnen, dateert al van 2008.

De Rouches versloegen zaterdag in hun halve finale Eupen aan de Kehrweg met 0-1. De finale is voorzien in het weekend van 24 en 25 april.

Kompany: 'Dit komt hard aan'

'In de halve finales van de Beker gaat het alleen om het resultaat', verklaarde Anderlecht-coach Vincent Kompany na afloop van het duel. 'Dit komt hard aan. Een van onze doelen van het seizoen valt nu weg. Dit was een heel belangrijke wedstrijd voor iedereen binnen de club: spelers, technische staf en fans. We speelden tegen een goede ploeg met goede spelers, maar Genk kreeg vooral kansen via afstandsschoten. Ik kan mijn spelers vandaag niet verwijten dat ze achterin tegen een sterk team de deur hebben opengezet.' 'Het is simpel', vervolgde de Brusselse T1, 'we maken samen fouten en verliezen samen. Nu moeten we weer focussen op de volgende wedstrijden in de competitie. Er staat nog veel op het spel. De volgende matchen moeten we opnieuw het verschil maken. Bij Anderlecht is het nooit rustig als de club niet wint, dat is altijd zo geweest. Het is nu mijn rol om mijn spelers progressie te laten boeken, zodat ze de volgende partijen wel het verschil maken.'

Van den Brom: 'We kwamen om te winnen'

'We begonnen goed en met lef aan de wedstrijd', reageerde een tevreden Genk-trainer John van den Brom. 'We scoorden een mooie goal, met een mooie loopactie en afwerking van Paul Onuachu, een afmaker pur sang. Daarna speelden we te veel met de lange bal. Tijdens de rust hamerde ik op meer voetbal, zonder overdreven risico. De 0-2 is een lucky goal, maar soms moet je geluk in het voetbal hebben. Na de rode kaart voor Jhon Lucumi en de aansluitingstreffer kregen we het nog moeilijk. Het waren spannende minuten op de bank, maar gelukkig haalden we het.'

'Fysiek zijn we heel goed en dat merkte je vandaag. We kwamen om te winnen en die opdracht is geslaagd. Dat is een hele ontlading. Na de 1-2 wisten we dat we onder druk zouden komen, de bal kan dan altijd goed vallen voor Anderlecht. Maar mijn ploeg heeft er alles aan gedaan om te winnen.'

De openingsfase verliep rommelig, en beide ploegen wilden vooral achteraan niets weggeven. Net over het kwartier brak de wedstrijd open. Paul Onuachu (17.) kon na een knappe opening een gemeten voorzet van Daniel Muñoz binnenwerken. Anderlecht moest reageren, maar Anouar Ait El Hadj lobde een uitgelezen kans net op het dak van het doel. Aan de overzijde pegelde Onuachu maar net over. Op slag van rusten was de thuisploeg opnieuw erg gevaarlijk. Ait El Hadj mikte een afgeweken voorzet hard naar de hoek, Genk-doelman Maarten Vandevoordt redde knap. Ook na de pauze lukte het Anderlecht maar niet om uitgespeelde kansen te creëren. Genk was evenmin gevaarlijk, maar kwam met het uur in zicht wel op 0-2 toen thuisverdediger Matt Miazga (59.) een center ongelukkig in eigen doel devieerde. RSCA gaf een verslagen indruk. Toch kwamen de Brusselaars terug in de partij, toen Lucumi rood kreeg omdat hij als laatste man de doorgebroken Lukas Nmecha neerhaalde. Adrien Trebel (73.), even voordien ingevallen, trapte de daaropvolgende vrije trap zonder pardon binnen. Het werd weer spannend. Anderlecht voerde met een man meer de druk op en begon aan een slotoffensief. Dat bleef zonder succes. Genk hield vrij makkelijk stand en stelde de overwinning veilig. Genk won de trofee in zijn geschiedenis viermaal, waarvan de laatste keer in 2013. In 2018 verloren de Limburgers de finale van Standard. In deze editie kan Racing tegen de Luikenaars dus wraak nemen. Paars-wit schopte het voor het laatst in 2015 tot de finale, maar verloor toen van rivaal Club Brugge. De laatste eindzege voor de Brusselaars, die de beker negen keer wonnen, dateert al van 2008. De Rouches versloegen zaterdag in hun halve finale Eupen aan de Kehrweg met 0-1. De finale is voorzien in het weekend van 24 en 25 april. 'In de halve finales van de Beker gaat het alleen om het resultaat', verklaarde Anderlecht-coach Vincent Kompany na afloop van het duel. 'Dit komt hard aan. Een van onze doelen van het seizoen valt nu weg. Dit was een heel belangrijke wedstrijd voor iedereen binnen de club: spelers, technische staf en fans. We speelden tegen een goede ploeg met goede spelers, maar Genk kreeg vooral kansen via afstandsschoten. Ik kan mijn spelers vandaag niet verwijten dat ze achterin tegen een sterk team de deur hebben opengezet.' 'Het is simpel', vervolgde de Brusselse T1, 'we maken samen fouten en verliezen samen. Nu moeten we weer focussen op de volgende wedstrijden in de competitie. Er staat nog veel op het spel. De volgende matchen moeten we opnieuw het verschil maken. Bij Anderlecht is het nooit rustig als de club niet wint, dat is altijd zo geweest. Het is nu mijn rol om mijn spelers progressie te laten boeken, zodat ze de volgende partijen wel het verschil maken.''We begonnen goed en met lef aan de wedstrijd', reageerde een tevreden Genk-trainer John van den Brom. 'We scoorden een mooie goal, met een mooie loopactie en afwerking van Paul Onuachu, een afmaker pur sang. Daarna speelden we te veel met de lange bal. Tijdens de rust hamerde ik op meer voetbal, zonder overdreven risico. De 0-2 is een lucky goal, maar soms moet je geluk in het voetbal hebben. Na de rode kaart voor Jhon Lucumi en de aansluitingstreffer kregen we het nog moeilijk. Het waren spannende minuten op de bank, maar gelukkig haalden we het.''Fysiek zijn we heel goed en dat merkte je vandaag. We kwamen om te winnen en die opdracht is geslaagd. Dat is een hele ontlading. Na de 1-2 wisten we dat we onder druk zouden komen, de bal kan dan altijd goed vallen voor Anderlecht. Maar mijn ploeg heeft er alles aan gedaan om te winnen.'