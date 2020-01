Sander Berge is net voor het verstrijken van de wintermercato nog kunnen vertrekken naar het Engelse Sheffield United. Clubwatcher Geert Foutré licht de keuze van de Noor en de gevolgen voor KRC Genk toe.

Is Sheffield United in januari de juiste keuze voor Sander Berge?Geert Foutré: 'Het antwoord is ja en nee. Het is de goeie ploeg, maar niet het goeie moment. In januari vertrekken, is altijd moeilijk en zeker als je naar zo een grote competitie gaat. Je komt toe in een goed draaiend team en je moet je nog helemaal inwerken zonder stage. Van zulke transfers ben ik nooit fan. Nu, Sander is wel een slimme en intelligente jongen en hij zal dat wel goed doen.'De ploeg ligt hem ook wel. Hij zal aangenaam verrast zijn door het niveau, want in de zomer was Sheffield ook al komen aankloppen en toen weigerde hij nog. Nu draait het goed mee in de Premier League en lijkt het op het eerste gezicht geen eendagsvlieg te zijn. Dat zal zeker indruk gemaakt hebben bij Berge. Bovendien zou hij bij Liverpool en Tottenham niet meteen in de basis hebben gestaan, wat dus een stap terug zou zijn. Bij Sheffield United heeft hij meer kans om aan de aftrap te komen en ik denk ook wel dat hij daar het niveau voor heeft.'In het slechtste geval had hij bij Genk ook nog naast play-off 1 kunnen grijpen en dan ben je helemaal uit de picture. Hij zal dat zelf wel beseft hebben, want hij is dit seizoen eigenlijk de enige speler op niveau bij Genk. Berge zal ook wel getwijfeld hebben deze maand, maar in play-off 2 spelen wou hij echt niet. En dan is de keuze snel gemaakt.'Waarom laat KRC Genk met Ally Samatta en Sander Berge twee sterkhouders vertrekken in januari?'Omdat het twee spelers zijn van wie ze dachten dat ze in de zomer al weg zouden zijn. Dus het is al een half mirakel dat die twee er nog waren. En er is toen ook de belofte gedaan aan Berge dat wanneer er een goed bod kwam in januari, dat hij dan mocht vertrekken.'Of ze zichzelf in de voet hebben geschoten met die belofte? Nee, zeker niet. Berge is ook al drie jaar in Genk en die belofte is enorm belangrijk, ook voor de club. Zo kan je natuurlijk ook nieuwe talentvolle spelers aantrekken. Als Genk niet meewerkt aan een transfer zoals die van Berge, dan halen ze ook geen nieuwe toptalenten zoals Hagi. Niemand komt om te spelen voor Genk. Ze komen naar Limburg om door te groeien naar een grote competitie. Al die spelers weten nu wel dat de club een mooie springplank is en willen natuurlijk in de voetsporen van die toppers treden.'Als ze ervoor kozen om die belofte te breken, dan kon hen dat nog zuur opgebroken zijn. Kijk maar naar de transfer van Alejandro Pozuelo. Ze wilden hem in eerste instantie tegenhouden, maar hij is toch gewoon vertrokken. Dat zorgde voor veel bitterheid en emotie en dat wilden ze nu vermijden. Vooral omdat ze het geld kregen dat ze wilden en de spelers naar de competities trokken die ze ambieerden. Zo is het een win-win voor beide partijen. Alleen kan het wel ten koste gaan van het seizoenseinde van KRC Genk.'Heeft KRC Genk een selectie die dit verlies kan opvangen of zullen ze nog de transfermarkt opgaan?'Je beste speler vervangen is nooit eenvoudig, maar ze hebben wel spelers in de kern die op die positie kunnen spelen. Kijk maar naar Dries Wouters of de nieuwe Kristian Thorstvedt. Maar of die op korte termijn dat niveau gaan halen, is toch nog maar de vraag. Het zal sowieso ietsjes minder zijn dan Berge.'Maar het geld is ook niet onbelangrijk natuurlijk, want ieder jaar draait de club verlies en met de verkoop van Samatta en Berge hebben ze dat voor dit jaar nu al weggewerkt. In de zomer zou Berge ook nog vetrokken zijn, maar als ze play-off 2 hadden gespeeld, konden ze zo'n hoge prijs niet meer vragen.'Dat is ook het businessmodel van Genk: het verkoopt de toppers die geen uitdagingen meer zien. Berge wou vorig seizoen Champions League halen en een leider worden. Ondertussen spelen ze geen CL meer en werd Berge een leider, dus zijn seizoen was al geslaagd. De komende maanden had hij alleen maar kunnen verliezen. Genk weet ook wel dat het Berge niets meer te bieden had. En nu heeft het weer een prachtige transfer die toekomstige talenten naar Genk kan trekken.'Een nieuwe naam gaat er niet meer komen, denk ik. Maar je weet maar nooit. Nu willen ze vooral andere mensen in de huidige kern kansen geven. Er zijn er genoeg die niet aan spelen toekwamen omdat Berge outstanding was. De man die ze eigenlijk hadden gehaald voor die positie en die voorlopig nog niet echt uit de verf kwam, is Hrosovski. Nochtans was het wel een topper bij Viktoria Plzen. Als die nu wat meer naar achter mag staan en zich kan laten gelden, dan kan Genk zich weer op de borst kloppen. Maar het is wel een risico.'