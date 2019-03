Genkspeler Sébastien Dewaest: 'In kleedkamer nog met geen woord gerept over kampioen worden'

Sébastien Dewaest over...

... het vertrek van Alejandro Pozuelo en hoe hij zou reageren op een miljoenenaanbod:

'Eender welke club had mogen aankloppen, ik blijf hier bij Genk. Ik vergeet niet dat het bestuur mij een jaar geleden een nieuw contract liet tekenen voor vier seizoenen. Dat gebeurde op een moment dat ik net terugkeerde na een zware blessure aan mijn linkerknie, mijn kruisbanden waren volledig afgescheurd. Ik voelde een enorm vertrouwen van de clubleiding én van de trainer. En kijk, nu ben ik bezig aan het beste seizoen uit mijn carrière tot dusver.

'Alles hangt af van je mentaliteit, van de prioriteiten die je stelt. Je hebt voetballers die de eerste de beste kans grijpen om financieel binnen te zijn, maar voor mij is geld niet alles. De dag dat ik er niet meer ben, zullen ze niet zeggen dat Dewaest zoveel verdiend heeft. Ze zullen misschien wel zeggen dat Dewaest kampioen geworden is met KRC Genk. Zo redeneer ik.

'Je moet beseffen dat je bij een club zit die niet elk jaar kampioen zal worden. Deze kans moet ik ten volle proberen te benutten. Bovendien: als een club vandaag interesse heeft in mij en met een fantastisch bod komt, dan zal die belangstelling over zes maanden niet verdwenen zijn.'

... de titelkansen:

'We beschikken over een kern jonge voetballers met weinig ervaring en geen indrukwekkend cv. Maar de motivatie om iets groots neer te zetten is er wél. We hebben veel zelfvertrouwen en geloven rotsvast in onze kansen. We beseffen echter dat het nog veel te vroeg is om nu al over de titel te spreken. Op het einde van deze competitiefase worden de punten gehalveerd en dan heeft de voorsprong die we nu uitbouwden nog weinig betekenis. Dat maakt dat we - eerlijk waar - in de kleedkamer nog geen woord gerept hebben over kampioen worden.'

... zijn indrukwekkende seizoen:

'Na mijn kruisbandblessure was ik er me heel goed van bewust dat ik twee keer zo hard moest werken en een aantal dingen moest veranderen om terug te keren. Een van die dingen was mijn levensstijl. Het is niet dat ik voordien eender wat deed, maar deze zomer heb ik wel beslist om te doen wat het beste is voor mijn lichaam.

'Ik heb altijd geweten dat ik enkele kilo's te veel woog. Ik heb een diëtiste gecontacteerd en zij heeft mijn voedingsgewoontes aangepast. Vroeger at ik te veel koolhydraten en te veel vlees. Die producten heb ik vervangen door groenten en fruit, kip en veel vis. Ik vond een leverancier in Hasselt die ons nu bevoorraadt na de wedstrijden. De eerste week verloor ik al meteen twee kilo. Mijn vrouw ondervond moeite om weer op haar gewicht te komen na haar zwangerschap, maar door hetzelfde dieet als ik te volgen, is ze erin geslaagd.

'Naast die aangepaste voedingsstijl heb ik in juni ook als een gek gewerkt. We hadden van de club een programma meegekregen om onze conditie te onderhouden tijdens de vakantie. We moesten elke twee, drie dagen sporten, maar ik sportte drie keer per dag. Ik begon 's morgens vroeg met een uurtje te lopen, op een nuchtere maag. In de namiddag werkte ik met een personal trainer en daarna trok ik de gymzaal in om te lopen op de loopband of om krachtoefeningen te doen.

'Dat was duidelijk de goede methode voor mij. De trainersstaf haalt me nu geregeld aan als voorbeeld wanneer een speler het wat te rustig aan doet of kampt met een gebrek aan vertrouwen. Ik praat ook zelf veel met de andere jongens. Dat is een rol die me wel goed ligt.'