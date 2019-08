Naast de CL-loting volgde de trekking voor de laatste voorronde van de Europa League. Daar kunnen KAA Gent en Antwerp zich voor kwalificeren, al moeten ze eerst voorbij respectievelijk AEK Larnaca (Cyprus) en Viktoria Plzen (Tsjechië).

De kaarten blijven dus gunstig voor KAA Gent. Na de spektakelrijke uitschakeling van Viitorul Constanta vorige week, wacht donderdag al de dubbele confrontatie met AEK Larnaca. In principe zou die horde ook geen probleem mogen vormen, waardoor Gantoise in de laatste voorronde richting Kroatië trekt voor matchen tegen Rijeka of naar het Schotse Aberdeen. Bij de Kroaten speelt ex-Bruggeling en -Mechelenverdediger Ivan Tomecak, terwijl in de kern van dat tweede team sinds kort een Belg speelt: Funso Ojo. Die dus zijn oude club, De Ploeg van 't Stad, ontwijkt.

Antwerp start deze week pas aan hun Europees avontuur. Het eerste sinds 1994, dus precies 25 jaar geleden. De opdracht van The Great Old lijkt moeilijker te gaan worden met het Tsjechische Viktoria Plzen, die via de voorrondes van de Champions League in de EL terechtkomen. Ze kunnen nog een laatste keer rekenen op hun spelverdeler en aanvoerder Patrik Hrosovsky alvorens die richting KRC Genk trekt.

Overleven ze toch de tweestrijd, wacht hen een duel met de noorderburen van AZ of het Oekraïense Mariupol. Zowel Gent als Antwerp maakten alvast indruk in hun weekendpartij. Allebei wonnen ze ruim. In de Ghelamco Arena eindigde de match tegen Eupen op 6-1, terwijl Waasland-Beveren een vierklapper om de oren kreeg op de Bosuil.