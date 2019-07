Gent breekt transferrecord voor Ngadeu: 'Hij was nieuw bij de nationale ploeg, maar zo leergierig'

Nick Vandierendonck Medewerker Sportmagazine.be en Knack.be

Voor een recordbedrag van 4,5 miljoen euro versterkt KAA Gent zijn achterhoede met de 28-jarige Kameroener Michael Ngadeu-Ngadjui. Sven Vandenbroeck was assistent-coach van Hugo Broos bij Kameroen toen ze in 2016 de Afrika Cup-titel pakten met Ngadeu in de verdediging.

De 28-jarige Ngadeu kegelde met Genk vorig seizoen uit de Europa League met zijn ploeg Slavia Praag. © BELGAIMAGE