Morgen staat KAA Gent tegenover Wolfsburg in de Europa League. Coach Thorup heeft alvast vertrouwen in zijn team tegen de co-leider in de Bundesliga.

KAA Gent en VfL Wolfsburg delen na twee speeldagen met 4 punten de leiding in groep I van de Europa League. Donderdagavond (18u55) staan beide teams tegenover elkaar in de Ghelamco Arena. "Als we eerste of tweede willen zijn, is dit een erg belangrijke wedstrijd. Indien we verrassen en winnen, zou dat perfect zijn", zegt Gentcoach Jess Thorup daags voor de ontmoeting met de co-leider uit de Bundesliga.

Gent bouwde inmiddels een stevige thuisreputatie op. Het sterkt Thorup in het geloof dat er kansen liggen tegen het team van de geblesseerde doelman Koen Casteels. "Als je elf keer op een rij wint, krijg je het zelfvertrouwen en het geloof dat het mogelijk is om zelfs de beste teams van Europa te verslaan. Het is nu onze kans om te tonen dat we Wolfsburg kunnen verslaan", onderstreepte de Deen.

Toch wordt dat niet vanzelfsprekend. "Ik heb gelezen dat ze bijna twintig wedstrijden niet verloren hebben. Ze vergelijken zich met Juventus. Dit is duidelijk een topteam", vindt Thorup. "Maar we hebben vertrouwen in onze manier van spelen."

Gent en Wolfsburg zijn oude bekenden. In het seizoen 2015-2016 hielden die Wölfe de Buffalo's uit de kwartfinales van de Champions League. In Gent werd het 2-3, na onder meer een goal van Sven Kums die er ook nu weer bij is. Wolfsburg won ook de terugmatch met 1-0 maar sneuvelde daarna in de kwartfinale tegen Real Madrid.

Dit seizoen is Wolfsburg het enige ongeslagen team in de vijf grote competities. Het wordt dus zeker niet eenvoudig voor KAA Gent.

