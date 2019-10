Gent en Standaard hebben zaterdag hun wedstrijd in de Jupiler Pro League gewonnen en blijven de dichtste rivalen van koploper Club Brugge.

AA Gent won 2-0 van Waasland-Beveren. De Buffalo's domineerden van begin tot het einde en kwamen nooit in de problemen. In de tussenstand blijft Gent derde met twintig punten, zes minder dan leider Club Brugge. Waasland-Beveren zakt naar de voorlaatste plaats door de winst van Eupen eerder op de avond bij Oostende (2-3).

Yaremchuk en Depoitre maakten de Gentse doelpunten.

Standard Luik had het eerder op de dag veel lastiger met landskampioen Racing Genk. Samuel Bastien maakte in een tegenvallende topper pas in de 84ste minuut het verschil: 1-0. Standard blijft met 23 punten in het spoor van leider Club Brugge (26), dat vrijdagavond al met 0-1 ging winnen op Moeskroen.

KV Kortrijk won de derby tegen Zulte Waregem met een droge 2-0, na doelpunten van Ilombe 'Petit Pelé' Mboyo (pen/ 14.) en Hannes Van der Bruggen (53.).

In de stand klimt KVK met veertien punten voorlopig over Charleroi naar de negende plaats. Essevee liet een uitstekende kans liggen om over Racing Genk te springen en de top zes binnen te duiken.

Eupen zorgde voor de verrassing door met 2-3 te gaan winnen op bezoek bij KV Oostende. Met negen punten klimt Eupen naar de met Anderlecht gedeelde dertiende plaats, Oostende blijft elfde.

Zondag staan nog drie wedstrijden op het programma: KV Mechelen - Antwerp (14u30), gevolgd door Anderlecht tegen STVV (18u) en Cercle Brugge tegen Charleroi (20u).