AA Gent heeft zich zaterdag op de laatste speeldag van de Europe play-offs in de Jupiler Pro League verzekerd van het laatste Europese ticket. De Buffalo's wonnen in Mechelen met 1-2 en starten volgend seizoen in de tweede voorronde van de nieuwe Conference League. In het andere duel op de slotspeeldag haalde Oostende het met 1-3 van een opnieuw teleurstellend Standard.

Mechelen en Gent kwamen in een eerste helft met veel kansen op en neer niet tot scoren. Bezus kopte de grootste mogelijkheid voor Gent tegen de lat. Twaalf minuten na rust had de Oekraïner meer geluk. Kabore ging onder een hoge bal van Hanche-Olsen door en Bezus profiteerde met een rake kopbal, 0-1.

Gent tankte vertrouwen en sloeg tien minuten later nog eens toe.Tissoudali nam Thoelen na een knappe dribbel te grazen. Mechelen schrok eindelijk wakker en kwam terug in de wedstrijd na een fout van Castro-Montes in de zestien op Kabore. Druijff zette de elfmeter hard door het midden om.

In de slotfase zette Mechelen nog alles op alles, maar tevergeefs. Het bleef 1-2. Gent beëindigt een teleurstellend seizoen met vier overwinningen op rij en mag zo alsnog Europa in. Revelatie Mechelen blijft na haar eerste nederlaag in de play-offs met lege handen achter.

Standard-Oostende

In Standard-Oostende stond er niets meer op het spel en dat zorgde voor een aangenaam kijkstuk. Beide ploegen speelden in de openingsfase ongeremd. Vandendriessche bracht de Kustboys al na zes minuten op voorsprong in zijn laatste duel voor Oostende.

Maar ook Standard leek er nog zin in te hebben in en Balikwisha trok na dertien minuten met zijn negende van het seizoen de stand opnieuw in evenwicht. Boonen maakte er, op assist van Vandendriessche, vijf minuten na rust 1-2 van. De Fransman maakte het feest in zijn afscheidswedstrijd op het uur compleet met een tweede treffer.

Standard had geen reactie meer in huis en verloor zo voor de vijfde keer op zes duels in de Europe play-offs. Voor Standard-doelman Gillet werd zijn laatste wedstrijd als prof er één in mineur. Eindstand: 1-3.

