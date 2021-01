Op de 22ste speeldag kon AA Gent op de valreep een punt thuishouden tegen STVV. OHL speelde ook gelijk tegen Charleroi.

Oud-Heverlee Leuven heeft de kans gemist om zich opnieuw in de top vier te nestelen. Bij de rust stond OHL wel nog 0-1 voor, dankzij een vroeg doelpunt van Kamal Sowah (12e). Dorian Dessoleil zorgde in de 61e minuut voor de gelijkmaker. Het betekende voor Charleroi het eerste punt in zes wedstrijden, het eerste ook in 2021. De Henegouwers kregen tal van kansen op meer, maar OHL-doelman Rafael Romo speelde een dijk van een wedstrijd en liet zich maar één keer verslaan.

Ook AA Gent en Sint-Truiden hielden het bij een 1-1 gelijkspel. Een wereldgoal van Facundo Colidio (23e) leek STVV lang drie punten op te gaan leveren. Pas in de vijfde minuut van de blessuretijd werd het toch nog een gelijkspel, toen een vrije trap van Laurent Depotre via verdediger Jonathan Buatu en doelman Daniel Schmidt in doel verdween. Met 36 punten is Oud-Heverlee nu zesde, op één punt van de top vier. Charleroi is met 34 punten achtste, Gent met 31 punten elfde en Sint-Truiden met 27 punten vijftiende.

Genk wint nog eens

KRC Genk heeft na een 1 op 12 weer aangeknoopt met de zege. De Limburgers versloegen Zulte Waregem met 3-2, met dank aan topschutter Onuachu. Door die overwinning wipt Genk opnieuw over Antwerp naar de tweede plaats in het klassement.

Bij Genk zette coach John van den Brom smaakmaker Bongonda, de laatste weken niet in beste doen, op de bank. Zulte Waregem deed het dan weer zonder coach Dury, in quarantaine na een positieve coronatest in zijn omgeving. In een eerste helft met weinig uitgespeelde kansen zorgde Paul Onuachu in het slot voor het verschil. Hij rondde een fraaie combinatie tussen Ito en Munoz af met een eenvoudige intikker. Voor de Nigeriaan al zijn 21e competitietreffer van het seizoen. Zeven minuten na de pauze toonde Onuachu opnieuw zijn torinstinct. Op een hoekschop van Heynen torende hij boven de Kortrijk-verdediging uit (2-0). Ito (67.) zette Genk met een rake trap op 3-0. Laurens De Bock (72.) bracht met een snelle aansluitingstreffer opnieuw wat spanning in de wedstrijd. Zulte Waregem putte moed en kort voor het einde scoorde het nog een tweede keer. Gianni Bruno (88.) zette een strafschop om na handspel van Cuesta. Maar een punt zat er niet meer in voor de West-Vlamingen.

In het klassement gaat Genk met 42 punten voorbij Antwerp (40 punten), dat dinsdag met 0-2 in Eupen won. Zulte Waregem is twaalfde met 30 punten.

Beerschot speelt gelijk

Beerschot ging tegen Kortrijk op zoek naar een tweede zege onder de nieuwe coach Will Still. Er viel weinig opwinding te noteren en het bleef 0-0.

In de stand schieten beide ploegen weinig op met het punt. Beerschot (34 punten) is achtste, Kortrijk (30 punten) dertiende.

