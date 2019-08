Ondanks een 2-1 verlies in Roemenië tegen Viitorul Constanta, stoot KAA Gent door naar de derde voorronde van de Europa League. De heenmatch was op 6-3 geëindigd. Odidja en co ontmoeten nu het Cypriotische AEK Larnaca.

Gent-coach Jess Thorup verklaarde vorige week na de heenwedstrijd dat de eerste helft in Gent 'de beste helft onder zijn leiding' was geweest. Die lijn konden de Buffalo's in Roemenië allerminst doortrekken. Viitorul monopoliseerde het balbezit en was ook het meest dreigend.

Toch kwam Gent uit het niets op voorsprong na een frommeldoelpunt van Roman Yaremchuk. Een vermeende duwfout van de Oekraïener werd niet gefloten en na wat klassieke paniekerige flipperkastduels, kon de spits rustig binnentikken. De Roemeense jongens van Gheorghe Hagi gaven echter niet op en kwamen in de tweede helft terug op voorsprong na twee strafschoppen door handsballen van Nana Asare en Vadis Odidja.

Nu ontmoeten de Gentenaars dus AEK Larnaca uit Cyprus. Na de comfortabele 3-0 thuisoverwinning, wonnen de Cyprioten met 0-4 in de terugmatch tegen Levski Sofia. De grote man was daar de Macedoniër Ivan Trickovski, oude bekende in de Jupiler Pro League (ex-Club Brugge, -Waasland-Beveren) en aanvoerder van Larnaca. Hij zorgde voor alle vier de doelpunten. Volgende week, 08/08, wordt de heenmatch van de derde voorronde al afgewerkt in Cyprus. Een week later volgt de tweede confrontatie in de Ghelamco Arena. Hopelijk heeft Thorup tegen dan zijn verdediging op punt kunnen zetten.