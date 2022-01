Gent verspeelt in het slot twee punten tegen Kortrijk

AA Gent heeft vrijdag in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar punten laten liggen tegen KV Kortrijk. De Kerels sleepten een 2-2 gelijkspel uit de brand in de Ghelamco Arena. Dylan Mbayo (ex-Gent) was de held voor Kortrijk met twee goals. In het klassement blijft Gent vijfde, Kortrijk is achtste.

Dylan Mbayo van KV Kortrijk © belga