Seraing heeft zaterdagavond op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League met 1-3 gewonnen op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven. Gent won bij Zulte Waregem met 1-2.

Halverwege de eerste helft kwamen de Luikenaars op voorsprong aan Den Dreef. Het was de onvermijdelijke Georges Mikautadze die naar binnen sneed en Leuven-doelman Romo met een schot kansloos liet. Na 71 minuten leek Youssef Maziz met de 0-2 het duel reeds in het voordeel van de bezoekers te beslissen, maar de aansluitingstreffer van Mathieu Maertens nauwelijks enkele minuten later maakte het toch weer spannend. Het tij keerde niet, want Gérald Kilota maakte er in het slot nog 1-3 van. Zo kwam er een einde aan een reeks van zes duels waarin de Leuvenaars ongeslagen bleven. Daarmee waren ze na een zwak seizoensbegin met zeventien punten naar de veertiende plaats geklommen. Intussen zien ze promovendus Seraing wel naderen tot op één punt.

Gent wint nog eens

Op drie punten volgt Zulte Waregem, dat tegen een 1-2 nederlaag aanliep tegen AA Gent. De Gentenaars liepen via voormalige Rode Duivels Vadis Odjidja-Ofoe en Laurent Depoitre uit tot 0-2, de aansluitingstreffer van Zinho Gano kwam te laat.

In de strijd om de Europese tickets pakken de Buffalo's drie belangrijke punten, na een 1 op 6 voor de interlandbreak. Met 21 punten klimmen ze voorlopig naar de zesde plaats.

Vrijdagavond liep landskampioen Club Brugge in de openingswedstrijd op bezoek bij KV Mechelen tegen zijn tweede nederlaag van het seizoen aan. Club blijft met 27 punten sowieso derde, maar ziet mogelijk wel Antwerp (27) en leider Union (30) verder uitlopen. The Great Old gaat zondag op bezoek bij STVV, Union trekt naar de Kust voor een duel met KV Oostende. Anderlecht - KV Kortrijk en Beerschot - Racing Genk zijn de overige twee duels op zondag.

Eerder op zaterdag ging Charleroi met de drie punten aan de haal op bezoek bij Cercle Brugge (1-2), de voorlaatste in de stand.

