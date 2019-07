Wie is Mikael Lustig? De Zweedse verdediger moet de nieuwe patron worden van KAA Gent. Hier alvast een eerste kennismakingsronde.

Getrouwd met Josefin Johnsson, ze hebben twee dochters: Lucia (8) en Lexie (5).

Clubs: GIF Sundsvall (2005-2008), Rosenborg BK (2008-2012), Celtic Glasgow (2012-2019), KAA Gent (2019-...)

Mooiste voetbalmoment? 'Onze kwalificatie voor het WK 2018 met Zweden. We wisten dat het de laatste kans was voor deze generatie om een groot toernooi samen mee te maken. In de kwalificatiebarrages schakelden we Italië uit, dat al 60 jaar geen WK meer had gemist. En verder zou ik ook mijn acht jaar bij Celtic Glasgow als één lang hoogtepunt willen vermelden. Acht jaar voor zo'n topclub kunnen voetballen: geweldig!'

Mooiste moment buiten het voetbal? 'De geboorte van mijn twee dochters uiteraard. Ik heb het geluk dat ik drie prachtige meiden in huis heb.'

Mooiste stadion? 'Het zou nogal saai zijn als ik hier Celtic Park antwoord, dus ik zal je verrassen: San Siro. Ik ben altijd een grote fan geweest van de Serie A. Ik heb er twee keer kunnen spelen, zeer jammer dat zo'n legendarisch en mooi stadion binnenkort verdwijnt.'

Beste ploeggenoot? 'Bij Zweden heb ik jarenlang met Zlatan gevoetbald, daar gaat niemand boven. Al komt Virgil van Dijk in de buurt, hij is voor mij de beste verdediger ter wereld. Volgens mij kan hij de Gouden Bal winnen.'

Moeilijkste tegenstander? 'Lionel Messi is wat mij betreft de beste voetballer ooit. Maar hij speelt meestal wat vanaf de rechterkant, dus ik stond niet rechtstreeks tegenover hem. Als rechtstreekse tegenstander vond ik Neymar zeer moeilijk te verdedigen. Hij is zó snel in zijn bewegingen.'

Favoriete muziek? 'Ik luister naar veel verschillende stijlen, maar ik ben vooral fan van Zweedse hiphop. Ik kan je het rapcollectief Random Bastards aanraden, ze komen uit dezelfde stad als ik. Een paar van hen ken ik persoonlijk.'

Favoriete film? 'Misschien niet de beste, maar diegene die ik het meest zag: Old School, met de komiek Will Ferrell. Ideaal als je op afzondering zit.' (lacht)

Lees het volledige interview met Mikael Lustig in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 24 juli.