Jess Thorup is een jaar aan de slag bij KAA Gent, zijn eerste buitenlandse opdracht als coach. Aan Sport/Voetbalmagazine vertelt de Deen hoe hij de evolutie van de Buffalo's ziet.

In de Jupiler Pro League bezetten de Buffalo's na negen speeldagen in de reguliere competitie - door de uitgestelde wedstrijd bij R Antwerp FC - voorlopig de derde plaats, met een rapport van 17 tot 27. De kampioen van 2015 krijgt komende zaterdag om 20.30 uur het bezoek van Waasland-Beveren, waarna een thuisduel in de Ghelamco Arena voor de Europa League tegen VfL Wolfsburg gepland staat, alvorens zich te verplaatsen naar STVV en RSC Anderlecht. Een goed gevuld programma, na de kansloze 4-0-nederlaag bij koploper Club Brugge.

Stapjes

'KAA Gent wil zo graag een topclub zijn', weet Jess Thorup (49). 'Maar om dat echt te zijn, moet je vijf tot tien jaar lang in de top staan en elk jaar Europees voetballen. Het is niet omdat je vier jaar geleden kampioen werd dat je een topclub bent. Hier staat men nog wel eens stil bij het verleden. Beter is je af te vragen wat nodig is om vanuit je huidige positie vooruit te komen. Beter met kleine stapjes vooruitgaan, dan te denken dat je er met één grote kan geraken. Niet de ene keer nummer één zijn, dan zeven en vervolgens vijf. Maar van vijf naar vier, dan drie en zo verder omhoog.'

Bouwen

Thorup, die vorig seizoen de scepter overnam van Yves Vanderhaeghe bij KAA Gent en daar nog onder contract ligt tot 2021, streeft naar een realistische groei. 'Het allerbelangrijkste is dat een trainer rekening houdt met wat het bestuur van hem verlangt', poneert de oud-aanvaller. 'Verder houd ik met niemands verwachtingen rekening. Ik ben iemand die zijn eigen verwachtingspatroon creëert, degene die mij het meest onder druk zet. Hier wordt enorm veel verwacht. Ik vind dat normaal. Alleen moet je realistisch zijn in je ambitie. Het volstaat niet om twee, drie spelers te kopen en te roepen dat je kampioen moet worden. Bouwen duurt een jaar of twee.'

