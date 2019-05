Jess Thorup voelt in Gent de druk op zijn positie als T1 toenemen, maar toch maakte de minzame Deen tijd vrij om in een interview met Sport/Voetbalmagazine zijn onaangetaste motivatie te bewijzen.

De nederlaag in de bekerfinale tegen KV Mechelen kwam hard aan, niet in het minst bij Jess Thorup zelf. Die na de wedstrijd een aangeslagen indruk gaf. Toch vond hij 's anderendaags alweer de nodige strijdlust.

'Als ik 's morgens de deur uitga, moet ik het gevoel hebben dat ik mijn spelers en mijn staf nog kan raken, dat we samen nog iets moet kunnen opbouwen', verklaart hij aan Sport/Voetbalmagazine. 'Als ik niet langer vind dat ik de juiste persoon ben om dit team naar een hoger niveau te brengen, stop ik onmiddellijk.

'Maar ook na die bekernederlaag heb ik het gevoel dat we samen nog sterk staan, dat niemand zich wegstopt en dat ik deze selectie naar een hoger niveau kan brengen. Tijdens de busreis op de terugweg heb ik die knop omgedraaid en bedacht hoe ik de spelers en de rest van de technische staf zou oppeppen. Omdat ik wist dat dat een absolute noodzaak was. Die impuls moest van mij, de hoofdtrainer, komen.'

Hij ziet nog voldoende positieve elementen om verder te werken, benadrukt de Deense coach in het interview. 'Toen ik hier zes maanden geleden begon, zag ik dertien individuen, geen team. Ik zag hoe spelers alleen bezig waren met zichzelf en hun eigen loopbaan. Nu zie ik een team dat groeit, waar iedereen in dezelfde richting marcheert. Een proces dat de goeie kant uit gaat, mét een paar weerhaken aan: resultaten en efficiëntie. Ik ben niet blind voor wat we nog niet hebben.'

Evenmin is hij blind voor wat zijn groep mist: 'Misschien de ervaring om de juiste keuzes te maken op de belangrijke wedstrijdmomenten. De meeste wedstrijden in play-off 1 zijn in evenwicht, meestal verloren we met één goal verschil. Ik beschik over een aantal spelers die ervaring hebben met de nationale ploeg, maar die die ervaring niet kunnen omzetten in goeie keuzes tijdens deze play-off 1-wedstrijden. Veel spelers denken of dachten: we spelen best aardig voetbal. Maar even belangrijk is het vermogen om bij de omschakeling van verdediging naar aanval en omgekeerd de goeie keuzes te maken, efficiënt te zijn op die kantelmomenten. Die efficiëntie missen we nog.'

'In de eerste plaats hebben we continuïteit en stabiliteit nodig', probeert Thorup al even naar de nabije toekomst te kijken. 'Niet meteen denken: deze coach of deze speler is niet goed, laten we een andere halen. Ik denk niet dat we tien nieuwe spelers nodig hebben om top te zijn in deze competitie. Wie nu suggereert om nieuwe spelers te halen, weet ook dat zo'n nieuwe speler misschien een half jaar aanpassing nodig heeft. Als je deze groep samenhoudt, is de kans groot dat je straks wel meedingt voor een prijs.'