Aan de vooravond van de Europese wedstrijd tegen AS Saint-Etienne schoof Sport/Voetbalmagazine aan tafel bij Ivan De Witte. De voorzitter van KAA Gent staat weer op scherp na enkele moeilijke maanden.

Ivan De Witte over...

... de mindere voorbije seizoenen:

'Na de landstitel volgden twee fantastische Europese campagnes, met een achtste finale in de Champions League én de Europa League, waarbij we Tottenham uitschakelden. Maar de volgende twee seizoenen konden we ons niet kwalificeren voor de poulefase van de Europa League. Vanaf het seizoen 2017/18 werd het wat minder. Met als dieptepunt het verlies van de beker in mei dit jaar. Voor mij was dat ook het moment waarop de curve moest keren. Van de andere kant moet je het ook niet dramatiseren. Na die titel eindigden we tweemaal derde, vierde en vorig seizoen vijfde. Voor een club zoals KAA Gent is dat eigenlijk een goed rapport. Uiteindelijk zijn wij geen eigenaarsclub. Wij moeten het met eigen financiële middelen doen. Over de laatste vijf jaar zijn wij van alle clubs sportief de nummer drie in België. Ik denk dat wij sterk werken. En dat deze club goed evolueert. Ook in het verhaal van Propere Handen waren er geen bijkomende vragen. Er vond hier in het stadion een huiszoeking plaats. Drie dagen nadien liet de onderzoeksrechter al weten: Gent is out.'

... het geloof in trainer Jess Thorup:

'Kort na de bekerfinale hadden we een urenlang gesprek. Niet onmiddellijk, maar eventjes nadien. We dienden nog een aantal wedstrijden af te werken voor play-off 1, die wel zeer goed afliepen. Gaan winnen bij Standard, op Antwerp, thuis tegen Anderlecht en in Sint-Truiden. Merkwaardige dingen, hé. Dat gaf ons terug een boost aan energie. Wij leerden uit ons onderhoud dat Jess wilde werken met het materiaal dat er was. Hij wou de tijd krijgen om een bouwproces door te maken. Ook van ons aanvaardde Jess een aantal zaken. Het was een zeer goed gesprek. Beide partijen besloten daarna om met elkaar door te gaan.'

... Mogi Bayat, die de transfer van Sven Kums regelde:

'Mogi Bayat deed voor onze club al heel wat nuttige zaken, vooral op voetbaltechnisch vlak. Mogi beschikt over een speciale competentie: hij kent de voetbalwereld zo goed dat hij bepaalde spelers kan halen en ook ergens anders plaatsen. Daar is hij de beste in. Bijna alle clubs werken terug met hem samen. Ik denk dat het geen goede beslissing zou zijn om dat niet meer te doen. Voor zover ik weet, kreeg Mogi Bayat ook geen beroepsverbod opgelegd. Dat neemt niet weg dat ik met sommige zaken helemaal niet gelukkig ben. En ik stel vast dat de UEFA heel terughoudend is om daar iets aan te doen. Je moet in deze materie ook geen Don Quichot willen zijn. Dit is geen verhaal van één club, maar van de liga, de bond, de UEFA, de FIFA en de wetgever.'

