Georges Leekens, Ivan Leko en Herman Van Holsbeeck, dat zijn drie van de vijftien personen aan wie Dejan Veljkovic, de spijtoptant in Operatie Propere Handen, naar eigen zeggen geld in het zwart heeft betaald.

Dat schrijven de kranten van Mediahuis dinsdag.

Vorige donderdag werd het zogenaamde memorandum - de deal die spijtoptant Veljkovic afsloot met het federale parket - door de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) goedgekeurd. In het 65 pagina's dikke arrest over het memorandum, dat Het Nieuwsblad en De Standaard konden inkijken, worden man en paard genoemd.

Volgens zijn eigen berekeningen heeft Dejan Veljkovic tussen 2013 en 2018 liefst 853.687 euro in het zwart betaald aan minstens vijftien trainers en bestuurslui van clubs uit de Jupiler Pro League. Naar eigen zeggen deed de Servische (ex-)makelaar dat voor de hulp die hij van hen kreeg bij het plaatsen van spelers die in zijn portefeuille zaten. De grote slokop zou Thierry Steemans zijn geweest, de voormalige financieel directeur van KV Mechelen. Maar onder anderen ook voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck en ex-Club Brugge-trainer Ivan Leko zouden zich door Veljkovic hebben laten betalen.

Het parket beschouwt de verklaringen van Vejkovic, gesteund door zijn boekhouding, als geloofwaardig. Maar of ze ook genoeg zijn om alle betrokkenen voor de rechter te krijgen, moet nog blijken. Het gaat om geld dat volgens Veljkovic cash overhandigd werd, in de meeste gevallen is daar geen spoor meer van teruggevonden.

Dat schrijven de kranten van Mediahuis dinsdag.Vorige donderdag werd het zogenaamde memorandum - de deal die spijtoptant Veljkovic afsloot met het federale parket - door de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) goedgekeurd. In het 65 pagina's dikke arrest over het memorandum, dat Het Nieuwsblad en De Standaard konden inkijken, worden man en paard genoemd. Volgens zijn eigen berekeningen heeft Dejan Veljkovic tussen 2013 en 2018 liefst 853.687 euro in het zwart betaald aan minstens vijftien trainers en bestuurslui van clubs uit de Jupiler Pro League. Naar eigen zeggen deed de Servische (ex-)makelaar dat voor de hulp die hij van hen kreeg bij het plaatsen van spelers die in zijn portefeuille zaten. De grote slokop zou Thierry Steemans zijn geweest, de voormalige financieel directeur van KV Mechelen. Maar onder anderen ook voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck en ex-Club Brugge-trainer Ivan Leko zouden zich door Veljkovic hebben laten betalen. Het parket beschouwt de verklaringen van Vejkovic, gesteund door zijn boekhouding, als geloofwaardig. Maar of ze ook genoeg zijn om alle betrokkenen voor de rechter te krijgen, moet nog blijken. Het gaat om geld dat volgens Veljkovic cash overhandigd werd, in de meeste gevallen is daar geen spoor meer van teruggevonden.