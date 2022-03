Georges Leekens, in het verleden trainer bij beide clubs, laat zijn licht schijnen over de topper van zondag en over het vervolg van het seizoen.

KAA Gent of Anderlecht, wie is zondag favoriet?Leekens: 'Dat is moeilijk te voorspellen. Beide teams verkeren in topvorm, dus ik verwacht een interessante wedstrijd. Gent heeft het thuisvoordeel en won zijn laatste zes competitiewedstrijden, maar ook Anderlecht zit ondanks een hoop geblesseerden en geschorsten in een goede flow.''Momenteel zie ik veel gelijkenissen tussen beide ploegen. Bij zowel Gent als Anderlecht druipt het spelplezier er vanaf. De ploegspirit zit goed en er is veel sfeer in het stadion. Nog een gemeenschappelijke factor is dat ze beiden over een uitstekende doelman beschikken. Hendrik Van Crombrugge is al het hele seizoen belangrijk voor Anderlecht en bij Gent doet Davy Roef het ook prima. Hij vervangt Sinan Bolat, die op een vertrek uit is, met verve.''Hoe dan ook zit er voor beide ploegen veel druk op de ketel. Gent moet eigenlijk winnen om nog kans te maken op een ticket voor de Champions' play-offs, al denk ik niet dat Hein Vanhaezebrouck veel last heeft van die druk. Hij gedroeg zich de voorbije weken heel rustig en straalt veel vertrouwen uit.''Op tactisch vlak denk ik dat de strijd vooral op het middenveld zal worden uitgevochten. Bij Gent is het uitkijken naar het trio Kums-Odjidja-De Sart, en Anderlecht bewees tegen Antwerp dat de driehoek Ashimeru-Cullen-Refaelov op volle toeren draait. Tegen The Great Old kreeg het Anderlechtmiddenveld wel erg veel ruimte. Dat zal zondag niet het geval zijn. Ik verwacht dan ook dat details de doorslag zullen geven. Elk klein foutje zal worden afgestraft. Ik hoop vooral dat we een open wedstrijd krijgen, en dat de stress niet overheerst.'Gent en Anderlecht zijn dé ploegen in vorm. Zien we ze allebei terug in de Champions play-offs? Of wordt het toch Antwerp dat met een ticket gaat lopen?Leekens: 'Als ik kijk naar het spelniveau, schat ik Antwerp momenteel het laagst in van de drie. Gent en Anderlecht spelen leuk en aanvallend voetbal, terwijl Antwerp vaak puur op resultaat speelt. Dat heeft lang gewerkt, maar de laatste weken zijn de resultaten minder. Van zijn laatste vier wedstrijden verloor Antwerp er drie. Daardoor rommelt het ook intern, wat niet ideaal is op zo een cruciaal moment in de competitie.''In principe heeft Anderlecht de moeilijkste tegenstanders in de resterende competitiewedstrijden. Het speelt ook als enige van de drie ploegen nog twee keer op verplaatsing. Zondag moet de ploeg van Vincent Kompany naar Gent en op de laatste speeldag speelt het op Kortrijk. Tussendoor ontvangt het Charleroi, altijd een vervelende tegenstander. De strijd om de laatste plaatsen in de Champions' play-offs wordt nog enorm spannend.'Als beide ploegen in de Champions' play-offs terechtkomen, zullen ze dit seizoen in totaal vijf keer tegen elkaar spelen. Zullen de duels tussen Gent en Anderlecht meer en meer tactische steekspelletjes worden?Leekens: 'Ik denk dat dat nu al het geval is. Beide teams kennen elkaar natuurlijk door en door. Dat heeft ook te maken met hoe het voetbal is geëvolueerd. Tegenwoordig wordt alles opgeslagen in een database en zijn er voortdurend scouts op pad die naar wedstrijden van de tegenstanders gaan kijken. Op het einde van het seizoen zullen vooral blessures en schorsingen de doorslag geven.''Neem nu Vadis Odjidja, hij is een belangrijke speler voor Gent, maar is heel vaak geblesseerd. Ook Laurent Depoitre is ondanks zijn stevige lichaam kwetsbaar. Als er afwezigen zijn, en dat zal zeker het geval zijn, is het de taak van de vervangers om klaar te staan.''Beide ploegen hebben al aangetoond dat ze over een sterke bank beschikken. Anderlecht heeft bijvoorbeeld Benito Raman op de bank zitten. Als je zo een speler met frisse benen kan inbrengen, is dat een enorm wapen.'Zijn Anderlecht en Gent titelkandidaat indien ze in de Champions play-offs zitten? Leekens: 'Er is natuurlijk wel de halvering van de punten, maar Union zie ik niet meer bijgebeend worden door Gent of Anderlecht. Ze hebben een grotere kern dan gedacht, en heel veel spelers tonen dat ze op topniveau kunnen spelen. Gent en Anderlecht zijn sterk bezig, maar toch vrees ik dat een titel er voor hen niet in zit.''Volgens mij zal het dus Union of Club Brugge worden, al weet je natuurlijk nooit in de play-offs. Vorig seizoen had Club Brugge na de reguliere competitie twintig punten voorsprong op KRC Genk, maar na de puntenhalvering en dramatische play-offs van Club werd het toch nog spannend op het einde.'Op 18 april kijken Gent en Anderlecht elkaar in de ogen in de bekerfinale. Wat verwacht u van die wedstrijd?Leekens: 'Bekerfinales zijn altijd speciaal. Het is moeilijk te voorspellen hoe zo een wedstrijd loopt. Ik vind het wel jammer dat de finale voor het begin van de play-offs wordt gespeeld. Het resultaat kan een rol spelen in de hoofden van de spelers. Met al een prijs op zak bestaat het gevaar dat de ploeg minder scherp staat voor de resterende matchen. Het is dan de taak van de trainer om zijn groep te prikkelen.''Ik denk dat vooral Gent de beker absoluut naar huis wil meenemen. In 2019 verloren de Buffalo's de finale tegen toenmalig tweedeklasser KV Mechelen en dat heeft hen toch een klein trauma bezorgd.'