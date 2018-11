Gerecht valt binnen bij Moeskroen: 3 mensen opgepakt en weer vrijgelaten

Er is geen sprake van een verband met het onderzoek 'Propere handen'.

Volgens het federaal parket draait het onderzoek enerzijds rond mogelijke valsheid in geschriften, gebruik ervan en oplichting. Meer bepaald willen de speurders nagaan of de Israëlische voetbalmakelaar Pini Zahavi en zijn zakenpartner Fali Ramadani in 2016 en 2017 de club in handen hadden. Volgens de reglementen van de FIFA en de KBVB is dat verboden, maar de voorbije jaren slaagde Moeskroen er altijd in de licentiecommissie en het BAS ervan te overtuigen dat Zahavi niet de baas van de club was.

Het gerecht onderzoekt nu of dat niet gebeurde met valse documenten. Uit een onderzoek dat De Standaard vorige week publiceerde op basis van documenten uit Football Leaks, bleek dat Zahavi eind 2016 zeker nog de sterke man bij Moeskroen was, terwijl officieel zijn rol al uitgespeeld was sinds het begin van dat jaar.

Anderzijds onderzoeken de speurders ook of er sprake is van witwassen en of voetbalclub Moeskroen gesteund wordt of werd door illegale financiering, meer bepaald met miljoenen euro's uit offshorebedrijven van Pini Zahavi.

Officieel is de schatrijke Thaise zakenman Pairoj Piempongsant, een zakenrelatie van Zahavi, vandaag de eigenaar van de Henegouwse voetbalclub. Maar het gerecht wil weten waar het geld vandaan kwam dat Zahavi in 2015 via zijn vennootschap Gol Limited in de club investeerde, en hoe het vandaag zit met de financiering van de club.

Licentiedossier

De KBVB bevestigt dat de gerechtelijke politie van Brussel het licentiedossier van Moeskroen opgevraagd heeft. 'Het spreekt voor zich dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond zowel aan dit gerechtelijk onderzoek als aan het gerechtelijk onderzoek 'Propere handen' zijn volle medewerking verleent', klinkt het in een mededeling.

'Daarnaast heeft de onderzoekscoördinator van het Bondsparket van de KBVB bevestigd dat het disciplinair onderzoek naar mogelijke feiten van wedstrijdvervalsing in de degradatiestrijd van 1A van vorig seizoen (2017-2018) werd opgestart', schrijft de voetbalbond voorts. 'De KBVB dient het geheim van het strafonderzoek en van het disciplinair onderzoek te respecteren, en zal te gepasten tijde verder communiceren.'

Burgerlijke partij

Westerlo, dat in 2017 degradeerde nadat Moeskroen opnieuw gelijk kreeg voor het BAS, liet al weten zich burgerlijke partij te stellen in het onderzoek van het federaal parket. Ook OH Leuven en SK Lommel overwegen dat te doen.

OH Leuven nam in 2016 deel aan een procedurele slag tegen Moeskroen omtrent de proflicentie. Samen met Westerlo en STVV tekenden de Leuvenaars beroep aan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), nadat de licentiecommissie van de Belgische voetbalbond het licht wel op groen had gezet. De drie clubs waren ervan overtuigd dat de structuur van Moeskroen niet reglementair was, omdat er spelersmakelaars aan het roer van de club stonden.

'De Raad van Bestuur moet het licht nog op groen zetten, maar ik zal zeker adviseren dat de club zich burgerlijke partij stelt. Daar zet ik persoonlijk mijn schouders onder', reageert advocaat en bestuurslid Chris Vandebroeck, die het dossier de voorbije jaren van dichtbij heeft gevolgd.

SK Lommel zakte in 2017 uit de Proximus League, maar dat was niet gebeurd als Moeskroen destijds geen proflicentie kreeg. Lommel heeft dus schade geleden aan de licentiesaga. 'In principe wordt er niet meer retroactief gewerkt. Als een competitie erop zit, wordt er niet meer op teruggekeerd. Maar in dit geval heeft de KBVB zelf misschien wel boter op het hoofd, omdat de licentiecommissie zijn werk niet grondig heeft gedaan', verklaarde voorzitter Paul Kerkhofs.

STVV ziet net als Cercle Brugge, dat in 2015 al de strijd aanbond tegen Moeskroen, af van burgerlijke partijstelling.