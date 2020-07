U kon op onze site deelnemen aan een poll waarin we zoek gingen naar de 'beste voetbalanalist aller tijden'. Gert Verheyen won die overtuigend met 30 procent van de stemmen.

Nadat u via onze site eerder al Rik De Saedeleer uitriep tot 'beste commentator aller tijden', viel die eer nu Gert Verheyen te beurt als 'beste analist aller tijden'.

De ex-speler van Lierse SK, Anderlecht en Club Brugge troefde Dennis van Wijk en Marc Degryse af, die respectievelijk strandden op een tweede en derde plaats.

Verheyen, die een aantal jaren de Belgische U19 onder zijn hoede had en het in het seizoen 2018/19 ook even probeerde als coach bij KV Oostende, zette als analist zijn eerste stappen bij Sporza en 2BE. Hij is nu de 'huisanalist' van Het Nieuwsblad.

De top 10 1. Gert Verheyen 30% 2. Dennis van Wijk 18% 3. Marc Degryse 13% 4. Jan Mulder 10% 5. Imke Courtois 5% 6. Jan Boskamp 4% 7. Hein Vanhaezebrouck, Geert De Vlieger & Wesley Sonck 3% 10. Bob Peeters 2%

