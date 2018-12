Gert Verheyen: 'Er zijn dit seizoen al trainers ontslagen die het niet slechter deden'

Gert Verheyen over...

... Aleksandar Bjelica

'Als een speler tijdens een wedstrijdvorm op training, waarin ook wat tactiek zit, geen meter loopt en achteraf zegt dat hij niet snapt waarom we dit doen, dan houdt het voor mij op. Je traint toch op iets dat er in een match niet uitkomt? "Deze oefening vond ik helemaal niets." Als ik één fout heb gemaakt, dan is het wel om hem na de eerste verbanning naar de B-kern een tweede kans te geven. Daar steek ik als trainer geen energie meer in.'

... de kern

'We hebben gekozen voor een kern van 22, 23 spelers en 3 keepers. Ik kan het wetenschappelijk niet verklaren, maar ik merk een verband tussen grote kernen en het aantal geblesseerde spelers. 35 man en 8 langdurig geblesseerden, wij hebben er 2 - Michiel Jonckheere en Logan Ndembe, die vorig seizoen ook al sukkelden. We hebben nog geen enkele keer een probleem gehad om aan 18 spelers te geraken. Integendeel. Tegen Lokeren moest ik zelfs Goran Milovic, een speler die het verdient om in de ploeg te staan, aan de kant zetten omdat ik met een linksvoetige centrale verdediger (Nicolas Lombaerts, nvdr) wilde spelen. Over onze jonge nieuwkomers - Wout Faes en Indy Boonen - ben ik heel tevreden, maar ik geef toe dat we meer hadden verwacht van Jordi Vanlerberghe en Laurens De Bock. Voor zulke gasten ben ik strenger.'

... werken met vrienden

'Het is een voordeel dat ik als trainer kon beginnen met mensen - Hugo Broos en Franky Van der Elst - die ik ken. Ik moet niet denken: oei, die wil mij hier weg. Er zijn dit seizoen al trainers ontslagen die het niet slechter deden. Van de drie ploegen onderaan zelfs allemaal. Hugo had na een handvol matchen ook al door dat play-off 1 niet haalbaar was.'