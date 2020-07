U verkoos Gert Verheyen tot de beste analist van het land. Voor de ex-aanvaller van Club Brugge mag het Belgisch voetbal stilaan opnieuw beginnen. 'Het heeft lang genoeg geduurd.'

Eerst en vooral: proficiat, Gert.

Gert Verheyen: 'Ik moet in de eerste plaats iedereen bedanken die op mij gestemd heeft. Zo gaat dat zeker, hé? Nee, in alle eerlijkheid, zoiets doet plezier. Ik zou niet zijn ingestort als ik vijfde was geworden, maar het is altijd fijn om te weten dat de mensen je werk appreciëren.'

Wat maakt jou een goede analist?

Verheyen: 'Dat is moeilijk om te zeggen, eigenlijk zou je dat aan de mensen moeten vragen. In een tv-studio is er weinig tijd, je moet je boodschap dus op een korte en bondige manier proberen brengen op een manier die begrijpelijk is voor iedereen. Ik denk dat ik van mezelf mag zeggen dat ik dat wel kan.'

'Ik probeer ook vooral te zeggen wat ik zie, goed is goed en slecht is slecht. In het voetbal zijn er twee zaken die nooit liegen: de beelden en de cijfers. Veel van de dingen die ik in mijn analyses zeg, probeer ik te staven met beelden.'

'En ten slotte, een heel belangrijk punt: ik ga wat ik zeg nooit poneren als de enige waarheid. Wat ik zeg, is mijn mening, niet meer of niet minder. Iedereen heeft zijn eigen mening en eigenlijk heeft iedereen en niemand gelijk, ook de mensen die thuis in hun zetel zitten of op café met kameraden.'

'Sommige mensen doen onze gesprekken in de televisiestudio weleens af als cafépraat, en je kunt ook niet zeggen dat ze ongelijk hebben. (lacht) Alleen praten wij natuurlijk met iets meer expertise omdat we al zo lang in het wereldje zitten.'

Hoe ziet jouw ideale panel van analisten eruit?

Verheyen: 'Volgens mij is het belangrijk om daarin genoeg uitgesproken meningen en persoonlijkheden te hebben. Als we allemaal hetzelfde zegden, zou het ook maar saai zijn. Ik ga veel zaken vanuit een tactisch standpunt benaderen, een ander eerder vanuit het emotionele. En dat is allemaal even goed, dat vult elkaar zelfs aan.'

Heb je als speler veel voetbaltalkshows gezien?

Verheyen: 'In mijn tijd waren die er eigenlijk alleen rond de EK's en WK's. Die omkadering rond het voetbal is pas groter geworden toen ik gestopt bent. In het jaar dat ik trainer was bij Oostende heb ik ook weinig naar voetbalprogramma's gekeken. Ik denk niet dat er veel trainers naar onze programma's kijken, laat staan dat ze er rekening mee houden. Maar dat moet ook niet, hé. We doen dat uiteindelijk voor het grote publiek, niet voor de spelers en trainers.'

We zagen je fietsbuddy Peter Vandenbempt op Instagram de Copa Conejo al becommentariëren, wanneer mogen we een analyse van een wedstrijd tussen je kippen verwachten?

Verheyen: (lacht) 'Peter mengt zijn dieren met zijn werk, ik probeer dat niet te doen.'

Wat maakt dat de band met hem zo goed is?

Verheyen: Ik heb al heel vaak commentaar mogen geven met Peter. Voor een Champions Leaguewedstrijd ben je dan van dinsdag tot donderdag weg, dat creëert een band, hé. Ik heb dat dus met nog collega's, maar met Peter is die inderdaad uitzonderlijk goed.'

'Co-commentator zijn is trouwens wat ik het liefst van al doe, en zeker als het is met iemand die zo goed is als Peter. Hij heeft mij mee omhoog getrokken. Onbewust pik je ontzettend veel op van zo iemand, bijvoorbeeld op vlak van taalvaardigheid. Hoe meer je samenwerkt, hoe beter je ook op elkaar ingespeeld geraakt. Met Peter ben ik nu op een punt gekomen dat dat vanzelf gaat.'

Eerst en vooral: proficiat, Gert.Gert Verheyen: 'Ik moet in de eerste plaats iedereen bedanken die op mij gestemd heeft. Zo gaat dat zeker, hé? Nee, in alle eerlijkheid, zoiets doet plezier. Ik zou niet zijn ingestort als ik vijfde was geworden, maar het is altijd fijn om te weten dat de mensen je werk appreciëren.'Wat maakt jou een goede analist?Verheyen: 'Dat is moeilijk om te zeggen, eigenlijk zou je dat aan de mensen moeten vragen. In een tv-studio is er weinig tijd, je moet je boodschap dus op een korte en bondige manier proberen brengen op een manier die begrijpelijk is voor iedereen. Ik denk dat ik van mezelf mag zeggen dat ik dat wel kan.' 'Ik probeer ook vooral te zeggen wat ik zie, goed is goed en slecht is slecht. In het voetbal zijn er twee zaken die nooit liegen: de beelden en de cijfers. Veel van de dingen die ik in mijn analyses zeg, probeer ik te staven met beelden.''En ten slotte, een heel belangrijk punt: ik ga wat ik zeg nooit poneren als de enige waarheid. Wat ik zeg, is mijn mening, niet meer of niet minder. Iedereen heeft zijn eigen mening en eigenlijk heeft iedereen en niemand gelijk, ook de mensen die thuis in hun zetel zitten of op café met kameraden.''Sommige mensen doen onze gesprekken in de televisiestudio weleens af als cafépraat, en je kunt ook niet zeggen dat ze ongelijk hebben. (lacht) Alleen praten wij natuurlijk met iets meer expertise omdat we al zo lang in het wereldje zitten.'Hoe ziet jouw ideale panel van analisten eruit?Verheyen: 'Volgens mij is het belangrijk om daarin genoeg uitgesproken meningen en persoonlijkheden te hebben. Als we allemaal hetzelfde zegden, zou het ook maar saai zijn. Ik ga veel zaken vanuit een tactisch standpunt benaderen, een ander eerder vanuit het emotionele. En dat is allemaal even goed, dat vult elkaar zelfs aan.'Heb je als speler veel voetbaltalkshows gezien?Verheyen: 'In mijn tijd waren die er eigenlijk alleen rond de EK's en WK's. Die omkadering rond het voetbal is pas groter geworden toen ik gestopt bent. In het jaar dat ik trainer was bij Oostende heb ik ook weinig naar voetbalprogramma's gekeken. Ik denk niet dat er veel trainers naar onze programma's kijken, laat staan dat ze er rekening mee houden. Maar dat moet ook niet, hé. We doen dat uiteindelijk voor het grote publiek, niet voor de spelers en trainers.'We zagen je fietsbuddy Peter Vandenbempt op Instagram de Copa Conejo al becommentariëren, wanneer mogen we een analyse van een wedstrijd tussen je kippen verwachten?Verheyen: (lacht) 'Peter mengt zijn dieren met zijn werk, ik probeer dat niet te doen.'Wat maakt dat de band met hem zo goed is?Verheyen: Ik heb al heel vaak commentaar mogen geven met Peter. Voor een Champions Leaguewedstrijd ben je dan van dinsdag tot donderdag weg, dat creëert een band, hé. Ik heb dat dus met nog collega's, maar met Peter is die inderdaad uitzonderlijk goed.''Co-commentator zijn is trouwens wat ik het liefst van al doe, en zeker als het is met iemand die zo goed is als Peter. Hij heeft mij mee omhoog getrokken. Onbewust pik je ontzettend veel op van zo iemand, bijvoorbeeld op vlak van taalvaardigheid. Hoe meer je samenwerkt, hoe beter je ook op elkaar ingespeeld geraakt. Met Peter ben ik nu op een punt gekomen dat dat vanzelf gaat.'