Gert Verheyen stapt per direct op als coach van KV Oostende

'Gert Verheyen stopt met onmiddellijke ingang als trainer van KVO, zo liet hij weten aan (sportief directeur, nvdr.) Hugo Broos. Verdere communicatie volgt later vandaag', laat Oostende weten in een bericht op Twitter.

Broos en assistentcoach Franky Van der Elst nemen tijdelijk over van Verheyen, tot de kustploeg een nieuwe trainer heeft gevonden.

In een gesprek met Broos gaf Verheyen aan dat hij zelf niet langer kon functioneren in deze situatie. 'Het is beter dat de club doorgaat zonder mij. Geen enkele coach overleeft een 5 op 30, dus neem ik mijn verantwoordelijkheid', laat Verheyen optekenen.

'Ik voelde al een hele tijd hoe zwaar dit op de mens Gert Verheyen woog', legt Broos uit. 'Het frustreerde hem dat hij de ploeg niet op de rails kreeg. Hij heeft alles gedaan om die neerwaartse spiraal om te draaien. Het is dan typisch Gert, en dat moeten we waarderen, om zelf open en eerlijk aan te geven dat het zo niet verder kan en dat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen.'

Zwaar In december was Verheyen nog te gast op de redactie van Sport/Voetbalmagazine voor een openhartig interview. Daarin noemde hij zijn job in Oostende 'heel zwaar'. 'Ik ben heel blij dat ik de keuze gemaakt heb, wat nog niet betekent dat het gemakkelijk is of dat ik fluitend door het leven stap. Integendeel,' klonk het toen. 'Je kunt de knop nooit uitzetten. Een zware job, zeker als je er iets van wilt maken. Ik doe niets anders meer, mijn privéleven is nul. Ik ben bereid om op die opoffering voor een tiental jaar te maken, omdat ik zie dat andere mensen dat ook doen.' Lees meer: 'Ik ben een heel tevreden trainer. Met zorgen'

Eerste keer clubcoach

Verheyen was pas sinds dit seizoen coach van KV Oostende, waar hij de Bosniër Adnan Custovic opvolgde. Voor de 47-jarige Antwerpenaar, die de voorbije jaren ook naam maakte als uitstekend analist, was het zijn eerste job als hoofdcoach van een club. Eerder coachte hij sinds 2013 de Belgische U19. Na zijn spelersloopbaan was hij ook al een seizoen beloftencoach bij Club Brugge (2006-2007) geweest.

Onder Verheyen kende Oostende dit seizoen weinig succes in de competitie. Na 28 speeldagen staat het team veertiende met 27 punten. Vorig weekend verzekerde de club zich met een gelijkspel tegen Waasland-Beveren (1-1) van het behoud in 1A. Voor de kustploeg was het wel al de tiende competitiematch op rij zonder zege.

In de beker van België presteerde Oostende beter. Pas in de halve finale bleek AA Gent (na strafschoppen) te sterk.

Oostende speelt in de reguliere competitie nog op het veld van AA Gent (zondag) en thuis tegen Anderlecht (17 maart).

Dankbaar

Oostende zegt Verheyen dankbaar te zijn dat hij de club 'ondanks een moeilijk overgangsjaar, in eerste klasse kon houden. We hadden niet verwacht dat we nu nog afscheid zouden moeten nemen van Gert. Hij kreeg altijd ons vertrouwen, want we wisten dat we opnieuw moesten bouwen. Tegelijk voelden we dat hij niet altijd even gelukkig was, omdat resultaten uitbleven, maar toch hoopten we op de kentering in play-off 2', stelt CEO Patrick Orlans.

'Het is bijzonder jammer. Maar KVO is een club in volle beweging, met veel gedreven en ambitieuze mensen. Samen met de nieuwe voorzitter zullen we er alles aan doen om er opnieuw positivisme en geestdrift in te krijgen. Dat zijn we verplicht aan onze fans en onze sponsors.

'We zullen de komende weken proberen om met Hugo Broos en voorzitter Frank Dierckens de juiste beslissingen te nemen en er dan opnieuw vol voor te gaan, want we zullen play-off 2 niet zomaar laten schieten en starten daar met gezonde ambities. Bovendien willen we ook nog graag een topwedstrijd winnen in de reguliere competitie.'

Spelerscarrière

Als speler was Verheyen actief bij Lierse (1986-1988), Anderlecht (1988-1992) en Club Brugge (1992-2006). Hij veroverde in totaal vijf landstitels en won ook vijf keer de Beker van België in zijn spelerscarrière. Verheyen verzamelde ook 50 caps voor de Rode Duivels en was actief op de Wereldbekers in Frankrijk (1998) en Japan en Zuid-Korea (2002) en op het EK in België en Nederland in 2000.