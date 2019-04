De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Ruslan Malinovskyi vrijgesproken. De middenvelder van Racing Genk hing een schorsing van zeven speeldagen en een boete van 7.000 euro boven het hoofd na zijn rode kaart tegen AA Gent.

Malinovskyi werd van het veld gestuurd nadat hij Birger Verstraete met de studs in het gezicht had geraakt. Hij ontkende vrijdag op de zitting dat het om een bewuste beweging ging. 'Ik probeer de bal af te schermen aan de cornervlag, maar Verstraete trekt me neer en ik beland op mijn rug. Daarna raak ik hem, maar er was geen enkele intentie om te kwetsen. Omdat ik viel, zag ik hem niet', aldus de Oekraïner.

De Geschillencommissie volgde Malinovskyi en sprak hem vrij. Genk kan in de titelrace dus gewoon op hem rekenen.